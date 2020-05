Das Café-Restaurant Nentwich-Bouchal wird seine Türen in nicht mehr öffnen. Innerhalb des 41-jährigen Bestehens entwickelte sich das Lokal, in Göllersdorf liebevoll „Kondi“ genannt, zu einer wahren Institution des Ortes.

In einer Aussendung an alle Göllersdorfer nennt Besitzerin Marianne Bouchal die Auswirkungen der Coronakrise und die folgenden finanziellen Einbrüche sowie das veränderte Gemeinschaftsleben als Grund für die Schließung. „Nach über 40 Jahren blicke ich zurück auf eine schöne Zeit“, lässt Bouchal ihre nun ehemaligen Gäste wissen. Besonders wichtig ist es ihr, sich bei ihren Mitarbeitern und ihrer Familie zu bedanken, die auch in Stunden der Krankheit immer zu ihr gehalten habe.

Neuer Lebensabschnitt für Marianne Bouchal

„In Wehmut verabschiede ich mich von meinen Kunden, die in dieser Zeit zu treuen Freunden geworden sind.“ Gern erinnert sie sich an die schönen Stunden, die die Bouchals gemeinsam mit ihren Kunden bei Tratsch, Kartenspiel und Veranstaltungen verbracht haben. Mit ihren Kochkünsten habe sie immer Freude bereiten wollen.

„Es beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt“, schreibt Marianne Bouchal. Auch wenn in diesem die „Kondi“ geschlossen bleibt, so werde sie ihre Talente zur Verfügung stellen, um nicht in ein tiefes Loch oder Krisenstimmung zu fallen. Sie freue sich darauf, ihre Freunde und Kunden beim Heurigen oder anderen Aktivitäten wieder zu treffen.



FPÖ reagiert auf Aus der "Kondi"

„An diesem traurigen Beispiel sieht man, dass sämtliche versprochene Unterstützung für die Unternehmen reiner Marketingspruch waren, und in der Praxis nicht greifen!“, äußert sich FPÖ-Gemeinderat Ernst Suttner in einer Aussendung verärgert über die Schließung der Göllersdorfer Institution.

Als kompliziert, unverständlich und nicht hilfreich für die Klein- und Mittelbetriebe im Bezirk bezeichnet er die Maßnahmen der Regierung. „Warum man sehenden Auges unzählige Unternehmen an die Wand fährt, verstehe ich einfach nicht“, glaubt der Freiheitliche, dass der Bundesregierung die kleinen Unternehmen vollkommen egal seien.

Das Café-Restaurant Nentwich-Bouchal sei über 40 Jahre ein Hotspot des Göllersdorfer Gesellschaftslebens gewesen. Dass ein solcher Traditionsbetrieb keine Unterstützung der Wirtschaftskammer oder der Gemeinde erhalte, erschüttert auch Ortsparteiobfrau Gabriele Kada: „Ich kenne keinen Unternehmer, der eine vernünftige Unterstützung erhalten hat.“ Kleinbetriebe werden so in den wirtschaftlichen Abgrund getrieben.

Die FPÖ Göllersdorf ist Familie Bouchal jedenfalls dankbar, dass sie über 40 Jahre mit Herzblut für ihre Gäste dagewesen ist. „Die Kondi war ein Vorzeige-Unternehmen.“