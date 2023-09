120 Radfahrer traten fleißig in die Pedale

Das Dorfhaus in Furth war Treffpunkt für mehr als 120 begeisterte Radfahrer, die sich dem 5. Familienradltag in Göllersdorf anschlossen. Die - beschilderte - Route führte die Pedalritter dieses Mal in die Nachbargemeinde Hollabrunn.

Am Pangratz, dem Hausberg von Breitenwaida, stärkten sich die Sportler mit Getränken, ehe es zurück nach Furth ging. Dort wurden die Radler bereits von der Landjugend Göllersdorf erwartet, die für den Mittagstisch sorgte.

Für die jüngsten Besucher gab's am Nachmittag Programm: Sie durften sich in der Hüpfburg austoben, bis „Flokus Pokus“ vorbeischaute und die Kinder mit seiner Zaubershow zum Staunen brachte. „Es war ein gemütlicher und gelungener Herbstsonntag, wofür wir allen Mitwirkenden und Teilnehmern herzlich danken“, so Bürgermeister Josef Reinwein, der ebenfalls mitradelte.