Umgestaltung des Frauendorfer Kindergartens prämiert .

Unter dem Motto "Setz di her, da san ma mehr" gestaltete die Landjugend im Rahmen des vorjährigen Projektmarathons ("Tatort Jugend") einen Vereinsgarten in Frauendorf an der Schmida. Dafür wurde die Truppe aus dem Schmidatal kürzlich offiziell mit "Gold" ausgezeichnet.