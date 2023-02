Ortsvorsteher-Paar: "Wir sind Auge und Ohr für die Magersdorfer"

Margareta und Gerhard Schwinner sind die Ortsvorsteher von Magersdorf – und das seit acht Jahren. Eines ist klar: Die Hollabrunner Katastralgemeinde ist dem Ehepaar wichtig, das zeigt sich in seinem täglichen Engagement für das Dorf. Die beiden erzählen im NÖN-Gespräch, warum sie sich für das Amt entschieden haben und warum es ihnen wichtig ist, ihr Dorf zu vertreten.

„Wir sind das Auge und Ohr für alle Magersdorfer und der verlängerte Arm zur Gemeinde“, schildern die Schwinners ihre Einstellung. Die Anliegen der Bewohner sind den beiden wichtig und vor allem die Gemeinschaft des Dorfes liegt ihnen am Herzen. Dass sie gemeinsam Ortsvorsteher sind, hat seinen guten Grund: „Es stehen sehr viele unterschiedliche Aufgaben an. Wir ergänzen einander in dieser Hinsicht perfekt. Jeder von uns hat seine Bereiche“, erzählt die gebürtige Magersdorferin.

Während Gerhard Schwinner eher für die baulichen Angelegenheiten zuständig ist, kümmert sich Margareta um die sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Themen. Besprochen werde aber alles gemeinsam, wie die 70-jährige Ortsvorsteherin betont.

Das Ehepaar setzt sich beispielsweise dafür ein, dass Straßen neu asphaltiert, Feste organisiert und lokale Vereine unterstützt werden. Sehr stolz sind die Schwinners auf die Komplettsanierung der Magersdorfer Kapelle. „Wesentlich ist, dass es keinen Stillstand im Ort gibt. Es soll immer etwas verbessert werden“, wie der aus Sonnberg stammende Gerhard Schwinner betont.

Besonders wichtig ist Margareta die Jugend im Ort. Die Bevölkerung sei eher überaltert, die Jugend deswegen umso wichtiger und auch für sie soll das Dorf attraktiv sein. Die Schwinners setzten sich deshalb für die Errichtung eines Jugendzentrums in Magersdorf ein. In Form eines Containers haben die Jugendlichen nun einen Ort, an dem sie sich treffen und feiern können. „Die Jugend ist unsere Zukunft und unser Potenzial – sie soll sich zuhause, gehört und vertreten fühlen“, betont Margareta.

Die Pension gäbe den beiden die Möglichkeit, sich ihrem Amt bestmöglich zu widmen. „Im Berufsleben wäre es schwieriger“, sagt Margareta. Sie selbst arbeitete als gelernte Säuglingsschwester, ihr Ehemann in der Buchhaltung bei der Landesregierung. Privat reist das pensionierte Ehepaar, das im Mai die Goldene Hochzeit feiert, sehr gerne. „Greta ist ein Zugvogel“, fügt der 74-jährige Gerhard lächelnd hinzu.

Ansonsten lieben es beide, zu gärtnern. „Im Frühling verbringe ich viel Zeit in meinem Obstgarten, und auch meine Ehefrau liebt es, im eigenen Garten zu arbeiten“, berichtet der ehemalige Feuerwehrkommandant Magersdorfs.

Das Ehepaar wünscht sich für die Zukunft des Dorfes eine weitere positive Entwicklung, und vor allem ein Zusammenleben in Harmonie und Rücksicht. „Magersdorf ist ein lebenswerter Ort und wir sind stolz, ihn vertreten zu dürfen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.