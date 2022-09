Bus-Dilemma: VOR reagiert auf Grünen-Kritik

Kein Schulstart ohne Bus-Chaos – Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Die Grünen) bezeichnet das System der Schulbusse in der Region als ausbaufähig. Aktueller Anlass ist die Busverbindung in der Gemeinde Grabern.

Überfüllte Busse. „Einige Eltern haben sich an mich gewandt“, schildert er das Problem: „Es gibt im Schulbus vor allem bei der Heimfahrt von Hollabrunn am Nachmittag ein Kapazitätsproblem.“ Ihm wurde erzählt, dass manche Kinder sogar nicht mitgenommen wurden, weil der Bus zu voll gewesen sei.

„Wir versuchen, die Regionalbuspläne bestmöglich an die Bedürfnisse der Fahrgäste – hier speziell an die der Schüler – anzupassen“, sagt VOR-Sprecher Georg Huemer auf NÖN-Nachfrage und nennt ein Beispiel: Derzeit fahren gegen 13.45 Uhr gleich mehrere Buslinien nach Schöngrabern. Um 13.37 Uhr, um 13.45 Uhr und um 13.47 Uhr. Ein zusätzlicher Bus wäre sehr kostenintensiv, „darum bitten wir die Fahrgäste, einmal einen späteren Bus zu probieren“, appelliert der VOR-Sprecher.

Verspätungen. Ecker ist ein weiteres Problem aus Grabern bekannt: Gerade Schüler des BG/BRG schaffen es derzeit oft nicht pünktlich zum Unterricht, da ein Bus erst um 7.28 Uhr von der Neugasse in Schöngrabern abfährt. In Hollabrunn komme es durch die aktuelle Sperre der Znaimerstraße zu Verspätungen. Die Gymnasiasten kommen am Kirchenplatz an und müssen dann noch zur Schule marschieren. Alternativ könnten sie mit einem Bus um 7.01 Uhr fahren, sagt Ecker. Theoretisch jedenfalls. „Der Bus ist überlastet“, erfuhr der Landtagsabgeordnete.

VOR-Sprecher Georg Huemer verspricht Adaptierung. Foto: VOR

Der Grüne sieht hier den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) in der Pflicht: „Die Busse sollten in ausreichender Anzahl fahren und in der Früh so getaktet sein, dass das erste Läuten auf jeden Fall erreicht werden kann.“

„Der Grund für einen Großteil der geschilderten Einschränkungen und Verspätungen liegt an den aktuell drei Baustellen in Hollabrunn“, weiß Huemer und ergänzt: „Leider stehen auch unsere Regionalbusse im Stau.“

Routine im Schulalltag beruhigt die Lage

Besonders zu Schulbeginn spitze sich die Situation zu, da viele Schulen gleichzeitig enden. Daraus ergebe sich eine Nachfragespitze, die der öffentliche Linienverkehr nur schwer auffangen könne. Sobald Routine im Schulalltag eingekehrt sei, entspanne sich die Situation erfahrungsgemäß.

Für die Schüler des Bundesgyms hat Huemer gute Nachrichten: Die Fahrpläne werden in den nächsten Wochen adaptiert, sodass wieder eine frühere Abfahrt möglich ist. „Der neue Fahrplan wird gerade abgestimmt und sollte ab 26. September umgesetzt werden“, versichert der VOR-Sprecher.

Schlechte Verbindungen für Pendler. Eine „knifflige Situation für Pendler“ ortet Georg Ecker ebenfalls: Für ihn ist klar, hier fehlen Verbindungen aus den Graberner Katastralgemeinden. Ein Beispiel: Aus Obergrabern kann man frühestens den Zug um 7.06 Uhr nehmen. Abends, so erfuhr Ecker, werden Zugverspätungen von den Bussen nicht abgewartet. „Die Betroffenen stehen dann am Bahnhof und müssen kurzfristig auf anderem Weg eine Heimfahrt organisieren.“

Außerdem fordert der Grüne, dass das Angebot zu den Randzeiten erhöht wird. Denn der letzte Bus nach Obergrabern fährt um kurz vor 18 Uhr. Wer länger arbeitet, kann Öffis nicht nutzen. „Das muss sich ändern, wenn der Individualverkehr verringert werden soll.“

„Zu Tagesrandzeiten und zu den Schwachlastzeiten am Vormittag sind wir bereits jetzt mit der Kritik konfrontiert, zu viele Busse einzusetzen, weil diese natürlich nicht voll besetzt sind bzw. sein können“, entgegnet Huemer. Öffentlicher Linienverkehr sei dort perfekt eingesetzt, wo relativ viele Menschen regelmäßig ein Mobilitätsbedürfnis haben.

Für wenig nachgefragte Verbindungen gebe es zunehmend smarte Angebote wie Anrufsammeltaxis, „die wir gerne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden unterstützen“.

