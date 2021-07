Als „hinausgeschmissenes Geld“ bezeichnete ÖVP-Bürgermeister Herbert Leeb die Idee der Liste „Team – Gemeinsam für Grabern“, kurz Team, einen Arbeitskreis zu bilden, um ein digitales Amt ins Leben zu rufen. Konkret wurde die App „Gem2go“ angesprochen.

Die App dient als mobiler Bürgerservice. Termine in der Gemeinde und Neuigkeiten können abgerufen werden. „Diese App ist für die Bürger kostenlos. Für die Gemeinde aber nicht“, kritisiert Leeb. Die Homepage der Gemeinde liefere dieselben Informationen. Außerdem sprach er ein Problem an: „Die App muss immer up to date sein.“ Gemeint sind damit vor allem die Veranstaltungen innerhalb der Kommune. Diese zusammenzutragen sei jetzt schon schwierig.

„Viele melden Veranstaltungen nicht und wir müssen ihnen nachlaufen“, spricht Leeb von der Zeit, die seine Mitarbeiter investieren. „Warum soll ich dafür Geld ausgeben?“ Eine weitere Funktion der App sei, dass Bürger der Gemeinde etwas melden können. „Wir haben auf der Homepage seit einem Jahr einen Postkasten“, führt er an.

Wanek sauer: „Du machst alles lächerlich!“

In diesem einen Jahr habe die Gemeinde genau eine Meldung erreicht. Darum spricht sich der Gemeindechef gegen diese App aus: „Das Personal wird sicher nicht entlastet“, ist er überzeugt.

Team-Mandatarin Eva Kraus sieht die Push-Benachrichtigungen, die die App verschickt, als Vorteil. Etwa, wenn es einen Rohrbruch gebe oder als Erinnerung für Veranstaltungen. Dass der Bürgermeister die Gemeinderätin hier gleich unterbrach – nur wegen einer Rohrbruch-Info brauche man die App nicht –, ärgerte Team-Kollegin Daniela Wanek sehr: „Du machst immer alles lächerlich. Es ist keine Diskussion möglich, das ist echt schrecklich!“

Dies sei lediglich eine Anregung, über die in diesem Gremium diskutiert werden soll. „Es kann sein, dass die App besser ist“, meinte Wanek. „Ich hab’ nur meine Meinung gesagt“, verteidigte sich Leeb.

Bürger lassen sich in zwei Gruppen einteilen

ÖVP-Vizebürgermeisterin Petra Eva Grüneis meint, dass sich die Bürger grob in zwei Gruppen teilen lassen: eine, die gut mit Neuen Medien umgehen kann, und die andere, „die für jeden Zettel dankbar ist“. Sie glaubt aber auch, dass selbst die, die Smartphone-affin sind, bereits mit Apps überlastet und teilweise überfordert sind.

Genau darum will Kraus einen Arbeitskreis installieren, der sich generell mit dem digitalen Amt beschäftigen soll; nicht nur mit „Gem2go“, sondern auch mit der in die Jahre gekommenen Gemeinde-Homepage. „Wir wollen uns anschauen, wie man sie verbessern kann – auch für die Gemeindearbeiter“, betont Kraus. Es liege ihr am Herzen, den Service für die Bürger zu verbessern.

Elf Mandatare, darunter Bürgermeister Leeb, stimmten für die Bildung des Arbeitskreises, die zwei Mandatare der SPÖ sowie vier der ÖVP enthielten sich ihrer Stimmen.