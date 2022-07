"Keine Konstellation passt": Priester muss zurück nach Polen

Werbung

„Ich hätte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, jetzt nichts zu tun“, sagt Daniela Wanek am NÖN-Telefon. Die Mittergrabernerin hat eine Unterschriftenliste initiiert. Jene, die diese unterfertigen, sprechen sich „entschieden gegen die ungeheuerliche Vorgangsweise bei der Abberufung unseres Pfarrmoderators Mag. Tadeusz Cichoń aus“.

Daniela Wanek spricht sich deutlich gegen den Umgang mit Cichoń aus. Foto: privat

Was ist passiert? Ab 1. September wird Pater Augustinus Andre als Pfarrmoderator in Mittergrabern und Schöngrabern eingesetzt, unterstützt wird er von Kaplan Pater Stephan Schnitzer. Das war im April-Pfarrbrief für Enzersdorf, Kammersdorf und Nappersdorf zu lesen. „Ich wusste bis dahin, dass ich weggehen sollte“, schreibt Cichoń im aktuellen Pfarrbrief Schöngrabern.

„Ich habe von unserem Bischofsvikar Stephan Turnovszky schriftlich erfahren, dass mein Dienst für die Erzdiözese Wien mit 31. August beendet werden soll“, sagt der gebürtige Pole im Gespräch mit der NÖN. „Nach 32 Jahren meines Dienstes haben sie nichts mehr für mich.“ Dies verkündete der Priester, der immer noch der Erzdiözese Krakau in Polen angehöre, Anfang Juli bei einer Messe.

Genau das macht Wanek sauer: Der Geistliche habe sein Leben der Kirche gewidmet, konnte sich darum keine Familie aufbauen. „Und jetzt wird er einfach vor die Tür gesetzt, weil es angeblich keinen Platz für ihn gibt“, will Wanek aufzeigen, „wie ungerecht die Kirche hier handelt“.

Er sei für die Kirche wohl unbequem geworden, mutmaßt sie. Warum? „Er hatte einen eigenen Zugang zu Corona“, meint Wanek, dass dies vielleicht die Verfehlung sein könnte, wegen der der Pfarrer abberufen wurde. Er habe nämlich auch während der Corona-Zeit Messen abgehalten. „Aber er hat niemanden gezwungen, hinzugehen“, betont sie und stellt in den Raum: „Dürfen wir unsere Meinung nicht mehr sagen?“

„Mein Gott braucht mich außerhalb der Erzdiözese“

Sie selbst hatte mit Cichoń während der Erstkommunion ihrer Tochter zu tun. „Er war immer lieb zu den Kindern und hat die Erstkommunion so kindgerecht, wie es für ihn möglich war, gestaltet.“ Er habe niemanden beleidigt oder verletzt, sagt sie. Seine Berufung habe er stets ernst genommen.

Mitleid will Cichoń, der 2013 die Pfarren übernommen hat, nicht. „Ich habe nie gedacht, dass mein Gott keine Verwendung mehr für mich hat.“ Die Entscheidung seiner Abberufung bedeute für ihn daher: „Mein Gott braucht mich außerhalb der Erzdiözese Wien. Wo das sein wird, weiß ich noch nicht“, sagt er sechs Wochen, bevor er den Schön-graberner Pfarrhof verlassen muss. Er sei aber zuversichtlich, dass ihm sein neuer Weg bald aufgezeigt werde.

„Ich habe schon ein paar Seiten zusammen“, sagt Daniela Wanek indes über die Unterschriftenliste. Bis Ende Juli kann noch unterschrieben werden. „Dann werde ich sie der Erzdiözese schicken und schauen, ob jemand reagiert.“

Die NÖN fragte bei der Erzdiözese Wien nach, warum es – trotz des vorherrschenden Priestermangels – keine neue Stelle für Tadeusz Cichoń gibt. Der Priester wisse seit langem Bescheid, dass seine Pfarren mit anderen einen Seelsorgeraum bilden, der mit den Benediktinern aus Maria Roggendorf ein gemeinsames Führungsteam bekommt. „Daher wird er dort als Pfarrer abberufen, was ihm vor vielen Wochen von der Erzdiözese Wien im persönlichen Gespräch mitgeteilt wurde. Diese Entscheidungen sind endgültig“, erklärt Sprecher Michael Prüller den Standpunkt der Erzdiözese Wien.

Pfarrer Cichoń sei in Österreich Gastpriester gewesen. Warum er nun gehen muss? „Was seine Rückkehr in sein Heimatbistum nach Polen betrifft, haben mehrere Umstände – die alle nicht ehrenrührig, aber privater Natur sind – dazu geführt, dass wir keine Konstellation gefunden haben, die gut zu ihm passt und in die er leicht hineingepasst hätte.“ Sein weiterer Einsatz liege nun in den Händen seines eigenen Bischofs.

