Trotz 136 Unterschriften: Pfarrer Cichoń muss gehen

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Pfarrer Tadeusz Cichoń wird in Mittergrabern und Schöngrabern verabschiedet, denn mit 1. September wird, wie berichtet, Pater Augustinus Andre als Pfarrmoderator in den beiden Orten eingesetzt. Cichoń muss gehen.

„Ich habe die Unterschriftenlisten eingeschrieben direkt an Kardinal Schönborn geschickt“, informiert Daniela Wanek im NÖN-Gespräch. Sie initiierte eine Unterschriftenaktion, weil sie die „ungeheuerliche Vorgangsweise der Diözese“ nicht verstehen kann.

Cichoń wurde nämlich abberufen. Wie Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, in einem vorangegangenen Bericht der NÖN bereits erklärte, konnte keine Konstellation für Cichoń gefunden werden, „in die er leicht hineingepasst“ hätte. Darum gibt es für den Geistlichen nur eine Möglichkeit: die Rückkehr nach Polen in sein Heimatbistum.

„Ich habe den Kardinal gefragt, welche unehrenhaften Gründe es waren, die solche Maßnahmen – die meiner Meinung nach einer Entlassung gleichkommen – rechtfertigen“, hofft Wanek von Schönborn zu erfahren, warum der Geistliche wirklich gehen muss.

Es haben 136 Personen unterschrieben, die mit der Vorgehensweise der Diözese nicht einverstanden sind. „Es hat mich sehr berührt, dass sich so viele Leute bei mir gemeldet haben“, erinnert sie sich an die Reaktionen auf den NÖN-Bericht Ende Juli.

„Viele haben extra meine Nummer herausgesucht und Kontakt mit mir aufgenommen“, ist sie erfreut. Ihr sei gar nicht bewusst gewesen, dass der bald ehemalige Pfarrer nun kein Einkommen und auch keine Gesundheitsversicherung mehr habe. Sie kommt nicht umhin sich zu fragen, wo da die viel gepredigte Nächstenliebe bleibt. Darum war es ihr wichtig, Cichoń zu zeigen, dass er nicht alleine ist. „Ich glaube, das ist uns gelungen.“

„Pfarrer Cichoń war nur ausgeborgt“

„Ob Pfarrer Cichoń ein Sabbatjahr nimmt oder einen anderen Dienst antritt und wann er in den Ruhestand geht, hängt nicht mehr von der Erzdiözese Wien ab“, sagt Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese, auf NÖN-Nachfrage. Warum? „Er ist ja von seiner polnischen Heimatdiözese an uns nur ausgeborgt gewesen und fällt nun wieder unter ihre Personalhoheit.“ Das sei ein üblicher und ganz normaler Vorgang: Während des Einsatzes in der Erzdiözese Wien komme diese für den Unterhalt eines Priesters aus einer fremden Diözese auf. Ist der Einsatz beendet, sei wieder die Heimatdiözese für Unterhalt und Beschäftigung zuständig. „Pfarrer Cichoń ist also weiterhin gut versorgt und steht nicht auf der Straße, er muss seine weitere Zukunft aber mit dem Bischof seiner Heimatdiözese vereinbaren, nicht mit uns“, betont Prüller.

Die Unterschriften, die Wanek sammelte, ändern nichts an der Tatsache, „dass wir kein Pfarrteam gefunden haben, in das er gut hineingepasst hätte“, erklärt der Sprecher. Darum werde er wohl nach Polen zurückkehren müssen.

