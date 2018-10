„Ich steh‘ nicht auf, ich bin schon verkabelt“, lacht „Tante Maria“, als die NÖN bei ihr zuhause in Guntersdorf eintrifft. Maria Ranzenhofer sitzt in ihrem Vorzimmer, das sich in ein Studio verwandelt hat: Kameras sind auf die ehemalige Kindergartenleiterin von Schöngrabern gerichtet.

Warum? Die „Graberner GeschichteN“ gehen in die nächste Runde und die NÖN durfte dabei sein. Dieses Projekt ist das digitale Gedächtnis der Gemeinde, Bewohner erzählen Geschichten, die sich hier abgespielt haben. Initiiert wurde das Projekt von Manuel Köllner und Bernhard Zeller.

„Tante Maria“ bleibt, auch in der Pension

Köllner war es auch, der „Tante Maria“, wie sie von ihren ehemaligen Kindergartenkindern bis heute genannt wird, für die neuen „Graberner GeschichteN“ interviewte. „Das hab‘ ich beibehalten, bis heute“, erzählt die Guntersdorferin. „Beim Vornamen kann ich jeden nennen. Aber Tante, das hat schon etwas mit Vertrauen zu tun“, ist Ranzenhofer stolz.

Aus dem etwa einstündigen Gespräch ergeben sich mindestens acht Geschichten, die noch in diesem Jahr online auf www.grabernergeschichten.at zu finden sein werden. „Wir haben die Geschichten bewusst online“, sagt Köllner. Zum einen, weil sich so jeder selbst seinen Weg durch die Graberner Geschichten bahnen kann. Es gibt aber noch einen Hintergedanken: „Wer sich online nicht zurechtfindet, der fragt seine Kinder oder Enkelkinder, ob sie ihm das zeigen könnten. Und im Idealfall schaut man dann gemeinsam“, erklärt Köllner.

„Wunderschöne Zeit“ mit 37 Kindern und einem Plumpsklo

Geschichten hat Ranzenhofer viele parat, immerhin war sie 41 Jahre in Schöngrabern im Einsatz: So erinnert sie sich, wie sie 1974 noch im Erntekindergarten ihre Laufbahn begonnen hatte. Für 37 Kinder waren damals eine Pädagogin und eine Helferin zuständig. Ein WC gab es nicht. Das Plumpsklo war draußen. Hat es geregnet, dann hat die Helferin das Kind mit dem Regenschirm begleitet.

„Es war eine wunderschöne Zeit“, erinnert sich die Kindergartentante mit leuchtenden Augen zurück. „Wir hatten damals keinen Bewegungsraum, also hab‘ ich gemeinsam mit der Helferin die Möbel in unserem Raum zur Seite geschoben.“ Wo waren währenddessen die 37 Kinder? „Die haben draußen in der Garderobe gewartet. Unbeaufsichtigt. Wie hätte es anders gehen sollen?“

Pädagogin mit Leib und Seele

Dass ihre Tätigkeit im Kindergarten mehr als nur ein Beruf war, zeigt sich nicht nur darin, dass Ranzenhofer sichtlich das Herz aufgeht, wenn sie an ihre Kinder zurückdenkt, sondern auch darin, dass sie noch drei Jahre nach ihrer Pensionierung ganz genau weiß, wie viele 2,5-Jährige in einer Gruppe sein dürfen, ab wann Gruppen geteilt werden dürfen. „Wir waren der erste Kindergarten im Bezirk, der alle zweieinhalbjährigen Kinder aufnehmen konnte“, schildert die Pädagogin.

Lachend erzählt sie von drei Burschen in ihrer Anfangszeit: „Die waren mehr als lustig – schlimm darf man ja nicht sagen. Ich werd‘ sie mein ganzes Leben nicht vergessen.“

„Unleidlich“, weil sie Kindergartenkinder vermisste

Im Gespräch mit Köllner erinnert sich Maria Ranzenhofer nicht nur an lustige Anekdoten mit den Kindergartenkindern zurück, sondern spricht auch über „gewaltige Veränderungen“. Wie aus dem Ernte- ein Landeskindergarten wurde; was sie tat, als erstmals ein Kind mit Downsyndrom den Kindergarten besuchte; und auch, wie sie damals während des Bosnien-Krieges mit den geflüchteten Familien umging.

Wer Ranzenhofer bei ihren Erzählungen beobachtet, den wundert es nicht, dass die erste Zeit im Ruhestand schwer für sie war. „Mein Mann hat gesagt: Du bist unleidlich“, ist auch ihm nicht entgangen, wie sehr sie „ihre“ Kinder vermisste. „Drei Kinder hab‘ ich mir ja behalten“, erzählt sie von Babysitterdiensten. Und: „Ich habe jetzt zwei Enkelkinder“, wurde der Unleidlichkeit heuer ein Ende gesetzt.