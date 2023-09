Entbuschen und Mähen im Auftrag des Naturschutzes

Der Galgenberg, Dernberg, Bockstallberg und Geißberg im Land um Hollabrunn sind für ihre arten- und blühreichen Trockenrasen bekannt und bieten dadurch vielen bedrohten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum.

Damit sie weiterhin als Rückzugsinseln für die gefährdeten Arten dienen können, sind jährliche Pflegemaßnahmen notwendig. Diese werden vom Naturschutzbund NÖ koordiniert. Heuer konnte er einmal mehr auf Unterstützung von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zählen, die im Zuge des „Green Belt Work-Camps“ ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellten.

Untergebracht wurden sie in Zelten in der Hart-Aschendorfer Hundsberg-Kellergasse. Eine Woche lang mähten und entbuschten sie die artenreichen Trockenrasen.

„Die meisten der zehn Teilnehmer studieren oder schlossen erst die Schule ab“, erzählt Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes, über die Jugendlichen. Was sie gemeinsam haben, sei das freiwillige Engagement für den Artenschutz und die Offenheit für besondere Erfahrungen und das Kennenlernen von Gleichgesinnten aus anderen Ländern.

„Neben den Pflegeeinsätzen machten die Jugendlichen Ausflüge in den Retzer Erlebniskeller oder zum Mittelalterfest nach Eggenburg, dazu standen gemeinsames Kochen und das eine oder andere Lagerfeuer mit Spielen auf dem Programm“, schildert Gross. Außerdem lernten sie die Weinviertler Gastfreundlichkeit kennen: Am Galgenberg bei Oberstinkenbrunn wurden sie von Bewohnern mit frisch gelesenen Weintrauben, Kaffee und Kuchen versorgt. Nach der Pflegewoche im Raum Hollabrunn ging es für sie mit Pflegeeinsätzen in der Weinviertler Klippenzone in der Umgebung von Poysdorf weiter.