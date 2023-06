Geschafft! Unterretzbach hat wieder eine Nahversorgerin

Als die Bäckerei Hartner verkündete, das Lebensmittelgeschäft in Unterretzbach mit Ende März zu sperren, war es keineswegs sicher, dass sich jemand für die Weiterführung finden würde. Durch die Anfrage von Nora Zaiser war man aber in der glücklichen Lage, doch an eine mögliche Zukunft zu glauben. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde mit allen Kräften und Ideen versucht, die Nahversorgung zu sichern.

Da viele Stammkunden des Geschäfts der älteren Generation angehören und nicht mehr so mobil sind, wurde im Gemeinderat einstimmig der Zubau eines barrierefreien Zugangs beschlossen. Im Zuge dessen wurde übrigens auch in der angrenzenden Filiale der Raiffeisenkasse der Zugang altersfreundlich umgebaut.

Da Nora Zaiser mit der Führung eines Cafés viel Erfahrung mitbringt und zusätzlich eine hervorragende Bäckerin ist, wurde dieser Schwerpunkt ebenfalls in der Planung berücksichtigt.

„Dorf ohne Nahversorger hat keine Seele“

Durch die Unterstützung der Gemeinde und der NAFES (Niederöstereichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren) war die Wiedereröffnung nach nicht einmal zwei Monaten möglich. Zur Finanzierung und Umsetzung waren etwa 100.000 Euro notwendig - rund 40.000 Euro von der Gemeinde, 30.000 Euro von der NAFES und 30.000 Euro von der Betreiberin.

Die liebevolle Bezeichnung „Greißlerin am Eck“ ist eigentlich sehr bescheiden. Ein Nahversorger für Unterretzbach, 20 gemütliche Sitzplätze mit echter Kaffeehausatmosphäre und weitere 20 Plätze im Garten. Und für die Kinder gibt es eine nette Spielecke. Damit steht einem Plauscherl bei Kaffee und von Nora Zaiser selbstgemachtem Kuchen nichts im Wege. Frisches Gebäck von Hartner und BROTocnik, Wurst und Käse, sämtliche Molkereiprodukte und Tiefkühlware, eine Auswahl von Weinen ortsansässiger Winzer sowie regionale Geschenkartikel sind im Angebot. Auch das Glück beim Lottospiel kann hier probiert werden.

Bürgermeister Manfred Nigl, Vize Alois Binder und viele Gemeinderäte gratulierten Nora Zaiser zur Geschäftseröffnung und wünschten alles Gute. „Ein Dorf ohne Nahversorger hätte einfach keine Seele. Deshalb freut uns das Engagement von Nora Zaiser besonders“, betonte Nigl.

Unter den ersten Gratulanten war Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer: „Das Geschäft ist wichtig und sichert auch wertvolle Arbeitsplätze in unserer Region.“ Patrick Umlauf von der Firma Kiennast stellte fest: „Auch für uns ist Nora Zaiser ein wichtiger Partner. Wir beliefern regional etwa 70 Geschäfte mit Frischware und Molkereiprodukten.“

Zu den ersten Gästen zählten Radfahrer aus Oberösterreich. Sie waren sofort vom schönen Gastgarten begeistert.