Der Lebensweg der Tiere in der Hollabrunner Galerie

Dora Mai malt Gemälde von Tieren, die oft klassischen Menschenporträts nachempfunden sind; sie zeigt Tiere in ihrer vollen Würde und Einzigartigkeit. Durch ihre Darstellung von Schlachtungsszenen möchte sie blinde Flecken der Gesellschaft aufzeigen. „Die Frage ist: Was ist ein Nutztier und was ein Haustier? Und ist das Leben der Nutztiere lebenswert?“, erklärt die Künstlerin. Sie selbst besitzt einen Bauernhof in der Weststeiermark und beschäftigt sich dort seit Längerem mit der Umwandlung von Leben zu Fleisch.

Anita Steinwidder bezeichnet sich selbst als Sammlerin. Ihre Objekte zeigen tote Tiere, wie Frösche, Enten oder Marder, die gehäkeltes „Puppengewand“ tragen. „Indem ich den Tieren einen Namen gebe und ihnen Gewand anziehe, gebe ich ihnen eine Persönlichkeit“, erklärt die Künstlerin.

Seit 2014 arbeitet Steinwidder mit toten Tieren; die Exemplare findet sie oft bei Spaziergängen mit ihrem Hund oder bekommt sie von Freunden geschenkt. Die Tiere wurden dabei von der Natur selbst schon mumifiziert.

Die Ausstellung ist noch bis 16. April immer freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

