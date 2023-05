Den Fokus um Lyrik und „Neues über sich selbst" geweitet

Aktuell steht bei der grenzART „Musik im Fokus“. Die Ausstellung zeigt, dass und wie die Musik heute ein Thema in der bildenden Kunst sein kann. Musikinstrumente werden bildnerisch „aufgearbeitet", Musikstücke malerisch und zeichnerisch interpretiert, während die Fotografie am aktiven Musikgeschehen der Jetzt-Zeit teilhaben lässt. Rund um die Ausstellung, die in Kooperation mit der Stadtgemeinde Hollabrunn und NÖ Art bis 21. Mai in der Sparkassegasse gezeigt wird, ergänzt ein Rahmenprogramm die Schau.

Ihre Werke sind Einblicke in das Leben und die ständige Metamorphose des Selbst. Ein Stück des Weges dorthin will Stefania Zorzi mit ihrem Workshop am 20. Mai auch anderen ermöglichen. Foto: Gianfranco Faini

Den Fokus der Musik und Bildenden Kunst erweitert am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr die Lyrik mit einer Lesung von Petra Ganglbauer, Wolfgang Helmhart und Gerald Nigl. Es ist der dritte Literaturabend, der in den Räumlichkeiten der Galerie, diesmal in Zusammenarbeit mit der Grazer Autorinnen Autorenversammlung stattfindet. Durch den literarischen Abend führt einer der Autoren, Gerald Nigl.

Normalerweise ist Stefania Zorzi qua ihrer Arbeiten in der grenzART präsent. Am Samstag, 20. Mai, von 14 bis 16 Uhr ist es die Künstlerin, die Erwachsene zu einem kreativen Workshop verführen will. Da besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Techniken zu wählen und vielleicht etwas Neues über sich selbst zu entdecken. Vorkenntnisse sind ausdrücklich keine erforderlich; die Teilnehmerzahl ist auf sechs begrenzt. Anmeldung sind per E-Mail an office@grenzart.org bis spätestens 17. Mai möglich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.