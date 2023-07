„Modern Winds 11“: Großes Kino unter Sternenhimmel

Die Grenzlandkapelle Hardegg um Obmann Martin Schiner empfing die zahlreichen Musikbegeisterten mit „The Magic Flight“ und stimmte so auf den Abend mit vielen Werken aus der Filmwelt ein. Die Moderation übernahm Johann Pausackerl, der als Dirigent von weiteren fünf Kapellenmitgliedern unterstützt wurde. Somit gaben auch Karoline Schöbinger-Muck, Stephanie Stift, Alexander Kianek, Sophie Kianek und Birgit Mahr-Schadn als Orchesterleiter den Takt vor.

Highlights von „La La Land“ und „Moment for Morricone“ über „Greatest Love off All“ mit Selina Pausackerl als Sängerin bis zur Filmmusik aus „Harry Potter and the Philosopher's Stone“ begeisterten das Publikum von jung bis junggeblieben. Ehrungen von Jungmusikern und die Verleihung für ihre abgelegten Junior-Leistungsabzeichen ließen nicht nur die Herzen der ausgezeichneten Musiker, sondern auch so manches Herz der stolzen Eltern und Großeltern höherschlagen. Ein Medley von „Seiler und Speer“ führte zur kurzen Pause. Für Labung und Stärkung wurde durch ehrenamtliche Helfer vorzüglich gesorgt.

„Diese Welt müsste reich genug für uns alle sein ...“

Nach der Pause empfing das Orchester die Besucher mit einem Medley aus „Earth, Wind & Fire in Concert“. Im Programm folgten „Top Gun“, „The Book of Love“ und beim anschließenden Stück „Moulin Rouge“ glänzten Martin Mairinger und Stephanie Stift mit ihrem Gesang. „Ed Sheeran Equals Smash Hits“ und „Partyplanet“ mit der Aufforderung zum Mitsingen wurden von den Besuchern großartig erwidert.

Als letztes Werk stimmte ein Lied von Udo Jürgens ein wenig nachdenklich. Johannes Pausackerl zitierte Textteile aus dem heute so aktuellen Werk: „Ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Ich glaube, dass man die erst fragen müsste, mit deren Blut und Geld man Kriege führt.“ Zuletzt aber tröstlich: „Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein.“ Damit kassierten Pausackerl als Sänger und die Grenzlandkapelle Hardegg langanhaltenden Applaus und Standing Ovations.

Unter den Musikbegeisterten: Richard Hogl, Friedrich Schechtner, Stefan Lang, Margit Müllner, Sonja Wurm, Gerald Hoffmann, Robert Eigner oder die Ehrenmitglieder Norbert Kellner und Franz Setzer.