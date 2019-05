Frühstück ohne Grenzen in Mitterretzbach .

Es war ein Fest der Freiheit von österreichischen und tschechischen Bürgern am Grenzübergang Hnanice – Mitterretzbach, das am 1. Mai gefeiert wurde: Zum „Frühstück ohne Grenzen“ trafen einander Abgeordnete, Bürgermeister und weitere Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben am Grenztisch, um dort eine zweisprachig gestaltete Torte anzuschneiden.

Der kleine Festakt neben der ehemaligen Grenzstation wurde von der Musikkapelle Znojemske zeste und Retzer-Land-Musikanten umrahmt. Der Anlass war ein doppeltes Jubläum: 30 Jahre offene Grenze und 15 Jahre EU-Osterweiterung. Für die Gäste gab es regionale Schmankerl und Weine aus dem Retzer Land und aus der Region Znojmo sowie ein Kinderprogramm.

