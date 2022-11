Sprache lernen: „Babylon“ in Znaim und Retz

Seit September 2022 haben Weinviertler und Tschechen die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse in gemütlicher Atmosphäre der Znaimer und Retzer Bibliothek zu verbessern. Am Anfang dieser Initiative stand die Idee der Österreichischen Bibliothek in Znaim, Menschen, die gerne Fremdsprachen lernen und sprechen, Gelegenheit dazu zu geben und dabei Gleichgesinnte kennenzulernen.

Seit 30 Jahren existiert in Znaim eine Österreichische Bibliothek als Abteilung der Stadtbücherei Znaim. Sie bietet nicht nur österreichische Literatur, Zeitungen und Zeitschriften, Karten, CDs und DVDs, sondern organisiert auch Vorlesungen und Gespräche mit zeitgenössischen österreichischen Autoren.

Niveau der Sprache ist nicht entscheidend

Im Rahmen ihres Erwachsenenbildungsprogramms initiierte die Österreichische Bibliothek mit Unterstützung von Hana Zvariková von der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg ein Konversationstreffen namens „Babylon“. Interessierte aus Znaim und Umgebung treffen einander monatlich im Konferenzsaal der Znaimer Bibliothek. Bei Kaffee und Kuchen trainieren sie ihre Sprachkenntnisse, wobei das Niveau der Sprache nicht wichtig ist. Jedes Treffen hat ein Hauptthema zur Diskussion. Die Teilnehmer teilen sich je nach gewünschter Sprache in mehrere Gruppen.

Die Leiterin der Österreichischen Bibliothek, Blanka Hálová, bietet als Moderatorin thematische Bilder oder verschiedene Rätsel und Gesellschaftsspiele, die in der Fremdsprache gespielt werden und zusätzlich Spaß und Begeisterung bringen.

In vier Sprachen über Hobbys geredet

Im Rahmen der Kooperation zwischen Stadtbücherei und Mediathek Retz sowie der Stadtbücherei Znaim wird „Babylon“ heuer grenzüberschreitend angeboten. So trafen einander bereits im September 15 Teilnehmer in der Bibliothek und Mediathek Retz – sechs Besucherinnen aus dem Weinviertel, neun Sprachinteressierte aus Tschechien. Auf Deutsch, Englisch, Tschechisch und auch Slowakisch wurde über Hobbys und Freizeit geplaudert. Aufgrund der geografischen Nähe und gemeinsamen Vergangenheit sind die Weinviertler interessiert, Tschechisch zu lernen.

Das zweite grenzüberschreitende Treffen fand am 18. Oktober in Znaim statt. 16 Teilnehmer diskutierten über Feiertage in Tschechien und Österreich, besichtigten alle Abteilungen der Znaimer Bücherei und genossen eine musikalische Improvisation von Pavel Frind, Leiter der Musikalischen Abteilung. „Es ist ein ganz besonderes Projekt“, meinte eine Weinviertlerin.

Ein weiterer Termin fand am 15. November in der Bibliothek und Mediathek Retz statt. Weiters: am 28.11. um 10 Uhr sowie am 20.12. um 16.30 Uhr in der Stadtbücherei Znaim. Wer Interesse an Fremdsprachen hat und die Gelegenheit zum Dialog sucht, ist herzlich willkommen. -cr-

