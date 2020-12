Samstagfrüh an der Staatsgrenze: Die Einreisenden werden streng überprüft. Auch die NÖN-Mitarbeiter. Wenn jemand aus einem Risikoland wie Tschechien einreisen will, muss er sich in zehntägige Quarantäne begeben oder kann sich nach fünf Tagen auf eigene Kosten „freitesten“.

Warnhinweis für Ausreisende in Kleinhaugsdorf. Franz Enzmann

Doch es gibt einige Ausnahmen. Diese gelten nicht zuletzt für Pendler, Geschäftsleute und Jäger. Auch wenn jemand für einen Zahnarztbesuch oder sonstige medizinische Versorgung nach Tschechien fährt, kann er mit dem entsprechenden Nachweis ungehindert wieder zurück nach Österreich. Da sich die gesetzlichen Bestimmungen laufend ändern, empfiehlt sich, sich vorab zu informieren.

Grenzkontrolle in Kleinhaugsdorf. Franz Enzmann

An der Grenze gibt es eine klare Aufgabenteilung: Die Polizeibeamten sind mit dem Anhalten der Einreisenden betraut. Haben diese keine Sondergenehmigung oder keinen maximal 72 Stunden alten Test in der Tasche, tritt das Bundesheer auf den Plan und nimmt die Daten für den Absonderungsbescheid auf. Der Einreisende muss sich dann sofort in Quarantäne begeben, die auch polizeilich überprüft werden kann.