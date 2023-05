Drei Tage Urlaub im Konzerthaus Weinviertel

Zu hören sind am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr Marios & Julie. Sie gelten als die griechischen Koryphäen der Weltmusik. Das Duo vermittelt in seinen Konzerten hautnah das griechische Lebensgefühl. Exzellente Busuki-Solos von Marios und die ausdrucksstarke Stimme von Julie sorgen für einen Abend, den man so schnell nicht vergessen wird.

Seit zehn Jahren musizieren Marios & Julie als Duo oder mit der eigenen Band in Österreich, Griechenland, Deutschland, Holland, Italien, Kanada und in den USA. Der gebürtige Athener Marios Koptsas-Anastassiou studierte klassische Gitarre am Konservatorium und Julie Koptsas-Anastassiou, Kind österreichisch-griechischer Eltern, kam vom „oberösterreichischen Akkordeonunterricht“ zu Gitarre, Baglama, Flöte und Percussion. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause gibt es Mezedes und Wein á la Kreta von „Villa Maria – Kreta kulinarisch": Diverse Mezedes, wie Oliven, Dolmades, Tsatsiki oder Loukanikou, treffen auf Weingenuss aus Kreta. Es ist keine Vorreservierung nötig. Speisen und Getränke sind nicht im Ticketpreis für das Konzert inkludiert.

Olga und Band bringen am Samstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr die Bandbreite der hellenischen Klänge unter dem Motto „Weil griechische Musik nicht nur Sirtaki ist“. Die Mentalität und der Charakter der griechischen Musik sind so vielfältig, wie das Volk der Griechen selbst. Mal klassisch und archaisch, mal lustig und verspielt, mal traurig und dann wieder munter und flott, doch ist hier noch viel Me(e)hr zu finden.

A tribute to Mikis Theodorakis

Vor der Veranstaltung können sich die Konzertbesucher unter dem Motto "König Minos - Zwölf Geschmäcker Kretas" um 18.30 Uhr und in den zwei Pausen kulinarisch in drei Gängen verwöhnen lassen. Für das Essen ist eine Reservierung bis 14. Juni unter 02956-2204-16 erforderlich.

Mit einem besonderen Programm am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr sind Marios und Julie zu hören, es heißt "A tribute to Mikis Theodorakis". Der vor knapp zwei Jahren verstorbene weltberühmte Komponist schuf nicht nur die Filmmusik zu Alexis Sorbas mit dem Sirtaki, sondern schrieb auch Werke, die unter anderem von Nana Mouskouri, Melina Mercouri, Edith Piaf und Agnes Baltsa gesungen wurden. Danach gibt es wieder einen kretischen Mittagsgenuss mit Suppe und Eintöpfe, mit oder ohne Fleisch für den großen Hunger nach dem Konzert von „Villa Maria – Kreta kulinarisch".

Für die dreitägige Veranstaltungsreihe gibt es einen vergünstigten Festivalpass um 66 Euro, Karten und Informationen unter konzerthaus-weinviertel.at oder unter 02956-2204-16.

