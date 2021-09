„Wir haben gewusst, dass wir nicht weit fliegen werden, darum müssen wir zumindest gut ausschau’n“, erzählt Sturzpilot Marc Ruby lachend im NÖN-Gespräch. Seine Crew „Flügelmütter“ trat beim „Red Bull Flugtag“ am Wochenende in der Brigittenauer Bucht in Wien an – und hat glorreich gesiegt, das Konzept ging auf.

Es kam nämlich nicht nur darauf an, wie weit die lustigen Geräte fliegen konnten, Kreativität, Aussehen und Performance wurden ebenfalls bewertet. Die riesige Puch Maxi flog nämlich nur zwölf Meter weit. Das ist ein Meter kürzer als das Team „Hut ab“, das die Tageshöchstweite erreichte, aber trotzdem „nur“ auf dem dritten Stockerlplatz landete.

Promis verteilten die Punkte

Die prominente Jury, das waren Tennis-Star Dominic Thiem, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Grasser, die Skihelden Marcel Hirscher und Felix Neureuther sowie die Mountainbike-Gesamtweltcupsiegerin Vali Höll gaben dem tollkühnen Fluggerät aus Groß, eine „Flying Maxi Puch“, 110 Punkte. Die 30 Sekunden, die jedes Team Zeit hatte, sich und sein Fluggerät so aufsehenerregend wie möglich zu präsentieren, nutzten die „Flügelmütter“ perfekt.

Sie traten an und hatten keine Ahnung, ob sie abheben würden. Am Ende siegten die „Flügelmütter“ aus Groß bei der spektakulären Red-Bull-Flugshow in der Brigittenauer Bucht mit ihrer überdimensionalen Puch Maxi, Sturzpilot Marc Ruby flog wild durch die Luft. Red Bull

„Die Stimmung war ein Wahnsinn“, ist Ruby hörbar begeistert. Vom Flug selbst „weiß ich gar nichts mehr, weil ich so nervös war“, lacht er. Wie der Flug ausgehen würde, war für Ruby nicht abzusehen. „Wir konnten ja nicht trainieren. Es war so unberechenbar, ob das Moped überhaupt vorkommt.“ Schließlich ging die Flying Maxi Puch ab wie ein Katapult. „Darum bin ich auch so wild durch die Luft geflogen.“

Familie voller Red-Bull-Piloten

Gefreut hat sich Ruby, dass seine Crew mit der Startnummer 27 länger mit Jurymitglied Vali Höll plaudern konnte. „Wir haben ähnliche Interessen, weil sie auch Motorcross fährt“, berichtet Ruby, der in seiner Familie übrigens einen weiteren erfolgreichen Red-Bull-Piloten hat: „Mein Cousin ist vor Jahren auch einmal mitgeflogen und ist sogar Zweiter geworden. Wir haben nicht geglaubt, dass wir das toppen können. Und jetzt haben wir sogar gewonnen!“, strahlt Ruby.

Seine Mannschaft, bestehend aus Christoph Eberhart, Felix Taglieber und Teschesn King, würde es natürlich reizen „auch etwas zu bauen, das wirklich fliegt“, aber: „Wir haben schon gewonnen, was soll da noch kommen?“, schmunzelt Ruby, dass die zwölf Meter, die die riesige Maxi Puch geflogen ist, ausreichten.

Unter den 40 Teams, die am Sonntag mehr oder weniger in die Lüfte stiegen, war ein weiteres aus dem Bezirk, nämlich die „Flying Gardener“ aus Großmeiseldorf. „Die haben sich muads mit uns mitgefreut, weil wir den Sieg nach Hollabrunn geholt haben“, erinnert sich der Gewinner.