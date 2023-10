Ära Reisenberger in der Fachschule Hollabrunn zu Ende

Reisenberger habe als Direktor zahlreiche neue Bildungsangebote geschaffen. So wurde in seiner Ära die Fachrichtung „Kleintierhaltung“ neu aufgebaut und der Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung installiert, anerkennt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Leistungen des scheidenden Fachschulleiters. „Weiters fand die Umstellung des Lehr- und Versuchsbetriebes auf eine nachhaltige Landwirtschaft statt. So wird am Landesweingut Hollabrunn seit drei Jahren ausschließlich Bio-Wein hergestellt. Zudem ist der Schulbetrieb der LFS Hollabrunn als Green- Care-Betrieb zertifiziert.“

Nach 15 Jahren als Direktor bedankte sich Reisenberger bei den Lehrkräften und Mitarbeitern für deren täglichen Einsatz, der wesentlich zum Gelingen der Bildungsarbeit an der LFS Hollabrunn beitrage: „Auch dem Mitarbeiterstab des Landesweingutes Retz spreche ich meinen aufrichtigen Dank für die fachkundige Arbeit auf höchstem Niveau aus“, so Reisenberger. Schließlich wurden die Retzer, aber auch die Hollabrunner Weine schon mehrmals preisgekrönt. „Nur mit einem engagierten Team ist es möglich, Weiterentwicklungen voranzutreiben und Innovationen in die Praxis umzusetzen, die den Schülerinnen und Schülern zugutekommt“, betont der Jungpensionist.

Stefan Amon leitete Fachschule interimistisch

An der Fachschule Hollabrunn werden die Ausbildungssparten „Landwirtschaft mit Weinbau“, „Betriebs- und Haushaltsmanagement“, „Kleintierhaltung“ und der Lehrgang „Fleischverarbeitung“ geführt. Zudem werden der Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung sowie eine breite Palette an Kursen in der Erwachsenenbildung angeboten. Interimistisch ist nun Abteilungsvorstand Stefan Amon mit der Schulleitung betraut.