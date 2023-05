Großeinsatz in Ziersdorf „Enorme Hitze!“: Feuerwehr bekämpfte Feuer in Getreide-Silo

Acht Atemschutztrupps waren beim Brand eines Ziersdorfer Getreide-Silos im Einsatz. Foto: BFKDO Hollabrunn

E in aufmerksamer Mitbürger bemerkte in der Nacht auf Donnerstag (11.5.), gegen Mitternacht, verdächtigen Brandgeruch in Ziersdorf. Nach längerer Suche entdeckte er aufsteigenden Rauch im Bereich eines Silos einer Getreidemühle.