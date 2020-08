Mehrere Verletzte bei Unfall in Gaindorf .

In der Nähe des Bahnüberganges in Gaindorf, Gemeinde Ravelsbach, ereignete sich am frühen Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Pkws. Aufmerksame Anrainer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, wie FF-Sprecher Martin Voith berichtet.