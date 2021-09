Großer Andrang bei Impfbus in Hollabrunn .

Die aktuell drei Impfbusse in Niederösterreich haben am Freitag einen Tagesrekord verzeichnet. An sechs Stationen wurden 1.145 Stiche verteilt, 230 davon in Hollabrunn. Der bisherige Höchstwert lag bei 839 Corona-Immunisierungen am 24. August.