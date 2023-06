Großer Andrang Zur „Langen Nacht“ führten die Gatterburgs durch Kloster Retz

Nach dem Konzert (v.l.): Herta Decker, Johanna Grolly, Felix Mörtl, Bruder Johannes, Irene Hintermayr, Laura Mörtl, Christa Gartner und Ruth Hintermayr-Mörtl. Foto: Wolfgang Hanousek

D as Dominikanerkloster in Retz bot im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ eine Führung und ein Konzert vom Vocal Ensemble „Retzer Land“ an.