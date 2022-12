Großer Run auf Hollabrunns Job- und Bildungsmesse

Werbung

Die eintägige Veranstaltung ist mittlerweile ein Fixpunkt im Kalender vieler Schulen und baldiger Absolventen über den Bezirk hinaus. Immerhin präsentierten sich in den vergangenen Jahren jeweils über 100 Aussteller, die Aus- und Weiterbildungen, Lehrstellen, Jobs oder Beratung im Job- und Bildungsbereich anbieten.

"Jugendliche ab 14 besuchen die Messe oft als Klassenausflug, Erwachsene interessieren sich für Jobs, Umschulungen und/oder Beratungen für sich selbst oder für den Nachwuchs", erklärt Organisatorin Barbara Jungwirth.

Für Lehrkräfte gibt es dieses Jahr ein besonderes Angebot: Im „Teachers-Corner“ bietet das Land NÖ verschiedene Beratungen zu pädagogischen Themen. Der traditionelle Fachinput wird heuer das Thema „Mobbing-Prävention“ aufgreifen.

Die Anmeldung für Aussteller zur Messe am 22. März (9 bis 18 Uhr) läuft noch bis 16. Jänner 2023. Anfragen können per E-Mail an jungwirth@homag.co.at gerichtet werden.

