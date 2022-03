Großer Zulauf bei Hollabrunner Sammelstelle für die Ukraine

„Wir haben nicht lange überlegt und alles sehr schnell organisiert“, erklärt Niki Texler, wie es zu der spontanen, unparteiischen Sammelaktion gekommen ist. Hier fand sich eine „Gruppe engagierter Seelen“ zusammen, wie es Texler formuliert.

Der Alte Schlachthof dient als Zwischenlager, wo die gespendeten Utensilien sortiert und schließlich der ukrainischen Kirche in Wien übermittelt werden. „Diese wiederum bringt die Sachspenden an die polnisch-ukrainische Grenze, wo sie den geflüchteten Menschen zur ersten Versorgung dienen“, erklären Izabella Auner und Denise Ernst, die bei der Sammelaktion kräftig mit anpacken. „Wir haben gerade mal seit vier Minuten offen und schon eine große Zahl an Sachspenden entgegennehmen dürfen“, war Georg Ecker am Donnerstag von der Hollabrunner Hilfsbereitschaft überwältigt.

Dringend benötigt werden medizinische Produkte wie Schmerzmittel, Verbandsmaterial oder spezielle Medikamente, allerdings nur original verpackt und nicht abgelaufen. Zweimal kann man diese Woche noch Sachspenden abgeben: heute Freitag, 4.3., von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 5.3., von 9 bis 12 Uhr.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden