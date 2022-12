Hollabrunner Sonnendach lud zum Adventmarkt

Werbung

Die Tagesheimstätte des Hollabrunner Vereins Sonnendach öffnete traditionell am Marienfeiertag ihre Pforten und lud zum Adventmarkt ein. Die Obfrau des Vereins, Nicole Feucht, freute sich, dass so viele Gäste gekommen waren, um das vielfältige Angebot an weihnachtlichen Schmuckstücken und Gebrauchsgegenständen zu erkunden. Der reichhaltige Mittagstisch wurden ebenfalls gut angenommen.

Insgesamt war es ein erfolgreicher Tag, an dem die Behindertenhilfe für den Bezirk sich gut präsentieren konnte. Unter den zahlreichen Gästen waren Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Hollabrunns Vizebürgermeister Kornelius Schneider, die Stadträte Elisabeth Schüttengruber-Holly und Wolfgang Scharinger sowie Sitzendorfs Vizebürgermeister Florian Hinteregger.

