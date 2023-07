200 Jugendliche erlebten Wochenende voller FF-Bewerbe

Am vergangenen Wochenende fand in Winklarn (Bezirk Amstetten) das 49. Landesfeuerwehrjugendlager mit 5.908 Teilnehmern statt. Darunter waren natürlich auch Feuerwehren aus dem Bezirk Hollabrunn, das freute den Bezirksfeuerwehrkommandanten Alois Zaussinger: „Nach vier Jahren Pause gab es endlich wieder ein großes Feuerwehrjugendlager, fast 200 Kinder und Jugendliche von 16 verschiedenen Feuerwehren aus dem Bezirk Hollabrunn waren mit dabei.“

Nach einer genau geplanten und getakteten Zufahrt galt es - nach der Ankunft am Donnerstag - zunächst ein Zeltlager zu errichten; so entstand innerhalb von Stunden eine regelrechte Zeltstadt. Am Abend ging es zur großen Eröffnungsfeier, wo auch alle Kinder und Jugendlichen mit Eis versorgt wurden.

Im Rahmen des Lagers gilt es, je nach Alter, im Einzelbewerb oder Gruppenbewerb eines der begehrten Abzeichen zu erreichen. „Natürlich kam aber auch der Spaß nicht zu kurz“, berichtete die Bezirkssachbearbeiterin für Feuerwehrjugend Sandra Grafeneder. So gab es unzählige Freizeitmöglichkeiten, Spiele und Aktivitäten, aber auch Geräte und Hubschrauber des Bundesheeres, einen Christophorus- Rettungshubschrauber, eine Teleskopmastbühne mit 34 Metern Rettungshöhe und vieles mehr zu erkunden.

Die enorme Hitze am Wochenende machte allen zu schaffen, aber die Veranstalter hatten einen großen Badebereich in der Ybbs eingerichtet und organisierten sogar ein Flughafenlöschfahrzeug sowie ein Großtanklöschfahrzeug, beide sorgten für Abkühlung.

„Es steckt gewaltiger Organisationsaufwand hinter dieser Riesenveranstaltung, neben der Versorgung aller Teilnehmer mit drei Mahlzeiten, Verkehrskonzepten, Zeltplätzen, medizinischer Versorgung, das gewaltige Rahmenprogramm, Duschen und WCs, die Bewerbsorganisation selbst und vieles mehr. Das alles wird von Freiwilligen organisiert und sichert langfristig unseren Nachwuchs“, ist Zaussinger stolz darauf, was die Kameraden hier auf die Beine stellten.

Am Samstag kam es zum großen Showdown der schnellsten Gruppen im Junior-Firecup. Angefeuert von zahlreichen Besuchern und stimmungsvoller Musik, mobilisierten die Kinder und Jugendlichen die letzten Kraftreserven.

Sonntagmorgen stand zunächst die große Siegerverkündung auf dem Programm, danach ging es an den Abbau des Zeltlagers. „Müde, aber glücklich fuhren die Kinder und Jugendlichen wieder nach Hause“, beobachtete Zaussinger.