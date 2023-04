Ziersdorfer Trachtenkapelle mit viel Glück und Schlagkraft

Eine Superlative jagte die nächste beim Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Ziersdorf unter Kapellmeister Robert Eigner und seiner Stellvertreterin Nadja Schneeweiss. In der Ziersdorfer Mehrzweckhalle erklommen fast 75 Musiker die Bühne. "So viele hatten wir noch nie“, stellte Obmann Philip Pendl fest und zeigte sich insgesamt erfreut über 85 aktive Mitglieder.

Mit Katharina Strell am Kontrabass, Katharina Wimmer an der Querflöte sowie Isabel Wimmer an der Trompete kamen drei neue Musikerinnen dazu. Auch die Menge und Art der Ehrungen war außergewöhnlich. So ist Posaunist Matthias Pickl-Herk schon seit 40 Jahren dabei. Der Mediziner fing mit 14 Jahren an, Posaune zu spielen, nachdem er davor Tuba gelernt hatte. Als kreative Moderatorin trat Martina Schubert in Erscheinung. Als Ankündigung zum Konzertwalzer "Rosen aus dem Süden" ließ sie von Kindern Rosen an die Damen verteilen.

Schubert führte die Konzertgäste durch die musikalische Reise und bezog das Publikum mit ein. Auf die Frage, ob sie schon in Italien waren, forderte sie die Besucher etwa auf, nicht aufzuzeigen, sondern stattdessen zu summen. Summend ging das Publikum ob der glänzenden, traditionellen Blasmusikstücke im ersten Konzertteil in die Pause.

Viel Glück, Jackson-Medley und Jazz-Klassiker

Zurück in Aktion gab's die Uraufführung der "Good Luck“-Ouvertüre von Franz Kastner. Der Komponist war selbst anwesend und erklärte, was er unter dem Begriff von Glück versteht. Und Profimusikerin Viola Jank spielte am Sopransaxophon "das Glück" so überzeugend, dass sie Zwischenapplaus bekam.

Am Ende zeigten die Musiker, dass sie noch in anderen Genres, wie im Pop mit einem Medley der „Jackson-Brüder“ zuhause sind. Auch der Jazz-Klassiker „Take the A-Train“ kam sehr gut an. Musikalisch bestens versorgt fühlten sich bei dieser gelungenen Großveranstaltung unter anderen Bürgermeister Hermann Fischer, Gemeinderat Harald Schörg, die Obmannstellvertreterin der BAG Hollabrunn, Verena Lassel, NÖ Pensionisten-Präsident Hannes Bauer, Altbürgermeister Hans Gartner und Nationalratsabgeordneter Christian Lausch.

