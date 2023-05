FF Merkersdorf feierte ihr 120-jähriges Bestehen

Retzbachs Bürgermeister Manfred Nigl, der Retzer Stadtchef Stefan Lang, Hardeggs Stadtamtdirektorin Margit Müllner, Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger und dessen Stellvertreter Reinhard Scheichenberger, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Hardeggs Bürgermeister Friedrich Schechtner, Matthias Schram von der Bezirkshauptmannschaft, Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lehninger - sie alle wollten sich dieses Fest nicht entgehen lassen. Sehr zur Freude von Merkersdorfs Kommandant Daniel Ziegler.

Christian Lehninger erläuterte, dass das Abschnittskommando Retz aus sieben Unterabschnitten mit insgesamt 25 Feuerwehren und zwei Feuerwachen besteht. Bürgermeister Friedrich Schechtner gratulierte der Wehr aus der 120-Einwohner-Katastralgemeinde zum 120-Jahr-Jubiläum und erwähnte die immer größer werdenden Einsatzgebiete, unter anderem durch Naturkatastrophen und systemrelevante Aufgaben.

Eva-Maria Himmelbauer überbrachte Grüße der Landeshauptfrau und betonte: „Die Feuerwehr leistet einen großen Dienst mit der jederzeitigen Bereitschaft, für die Bevölkerung in Notsituationen da zu sein. Gerade in den vergangenen Jahren wurde die besondere Wichtigkeit der Systemerhaltung erkannt.“

Bezirksfeuerwehrchef Zaussinger bemerkte zufrieden die große Bereitschaft zur Weiterbildung und die gute Jugendarbeit. Immerhin absolvierten 24 Mitglieder im vergangenen Jahr das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und 20 Mitglieder jenes in Silber. Den sechs frischgebackenen Bezirksabsolventen des Feuerwehrleistungsabzeichens in Gold („Feuerwehr-Matura“, die NÖN berichtete) wurde in Merkersdorf ebenfalls sehr herzlich gratuliert. Vier davon stammen aus dem Abschnitt Retz.

Etwa 60 Feuerwehrleute wurden schließlich für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt und durften sich über Auszeichnungen für ihren selbstlosen Einsatz freuen. Die Feier wurde musikalisch von der Grenzlandkapelle Hardegg umrahmt und mit der NÖ Landeshymne abgeschlossen.

