"Alles Kürbis" hieß es in Obermarkersdorf & Zellerndorf

An zwei Orten war am Wochenende der Kürbis los: In Zellerndorf und in Obermarkersdorf galt das Motto „Ein Kürbis reist um die Welt“. Die Zellerndorfer Kellergasse Maulavern erstrahlte in hellem Orange – die Kürbisdekoration war aufwendig und liebevoll gestaltet. Bürgermeister Markus Baier führte Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, seinen Bürgermeisterkollegen aus Retz, Stefan Lang, und den Retzer Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer durch die Kellergasse und zeigte die kreative Deko und die verschiedenen Standl rund um den Kürbis gern her.

Ein Highlight in Obermarkersdorf war sicher die Modenschau von und mit der bekannten Trachtenmode-Designerin Elfi Maisetschläger aus Weitra am Sonntag. Sie hat die Niederösterreichische Trachtenmode faktisch definiert und legt dabei großen Wert auf "made in Austria". Sie versteht es, bei ihren Vorführungen die Menschen vor Ort einzubinden. Auch auf dem diesjährigen Kürbisfest waren die Models aus dem Dorf oder kamen aus der Umgebung.

Bekannte Models präsentierten Trachtenmode

Auch Michaela Zuschmann, Landesbäuerin-Stellvertreterin für das Weinviertel, präsentierte Trachtenmode auf dem Laufsteg, ebenso wie Kürbisprinzessin Naomi Kornherr. Landtagspräsident Karl Wilfing ist großer Fan von Maisetschläger. Es war also unumgänglich, dass der Landtagspräsident im Finale gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern Stefan Lang (Retz) und Stefan Schmid (Schrattenthal) auf den Catwalk erscheinen musste.

Bürgermeister Schmid erzählte auf der Bühne von seiner ausgiebigen nächtlichen Tour beim Kürbisfest, die Wilfing dann so umschrieb: „Er hat dann wahrscheinlich länger geduscht als geschlafen heute Nacht.“

Vorbereitungen laufen seit August

Ganz Obermarkersdorf war auf Kürbis eingestellt. Es gab kaum einen freien Platz, wo nicht auf das Kürbisfest hingewiesen wurde. Viele Weingüter, darunter Grolly, Puhr oder Diem, hatten ihre Höfe für Gäste geöffnet. „Wir haben im August schon angefangen, alles für das Fest vorzubereiten“, berichtete Winzerin Andrea Diem, die von ihrem Cousin Thomas Dammelhart, dem Historiker im Retzer Stadtarchiv, in der Weinbar unterstützt wurde.

Eine bemerkenswerte Idee war eine übergroße Installation mit Regalen, auf denen viele bemalte Kürbisgesichter platziert werden konnten. Die unbemalten Kürbisse waren zur freien Entnahme griffbereit im daneben stehenden Wagen gelagert. Das Konzept stammt von den drei Künstlern Alois Mosbacher, Frenzi Rigling und Brigitte Corell, die allesamt in Obermarkersdorf leben. Die Frauen im Ort haben auf Initiative der Künstlerin Frenzi Rigling rund 40 Fahnen gemalt.

„Das Kürbisfest hat Anfang der 1990er-Jahre im Althof in Retz mit ein paar Standlern begonnen“, erinnert sich der Retzer Bürgermeister Stefan Lang. „Damals hätte sich keiner die heutigen Festlichkeiten jemals vorstellen können!“

