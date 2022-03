Großbetriebe helfen: 30.000 Packungen Mehl für die Ukraine

Die Weinviertler Gutsbetriebe Hardegg, Liechtenstein und Piatti spendeten gemeinsam mit dem Betrieb Schmid/Kanzelhof eine Lkw-Ladung mit Mehl für die Menschen in der Ukraine und am ungarisch-ukrainischen Grenzübergang.

Die Meldung über leere Supermarktregale in der Ukraine und der große Nahrungsmittelbedarf der geflüchteten Menschen an der Grenze veranlassten auch Maximilian und Alexius Hardegg zu einer spontanen Spendenaktion. Ein Anruf bei Hannes Taubinger, Geschäftsführer der Kittel-Mühle in der Nähe von Wieselburg und Partner bei der Erzeugung der Hardegg’schen Mehle, genügte, um einen ganzen Lkw-Zug mit Mehl zusammenzustellen.

So wurden dieser Tage 24 Paletten Gut-Hardegg-Haushaltsmehl verladen, die Hälfte davon in Ein-Kilo-Säckchen, die andere Hälfte in 25-Kilo-Säcken für Bäckereien und Großküchen. Die genannten Großbetriebe sponsern die Aktion gemeinsam mit der Kittel-Mühle und rufen namhafte Lebensmittelproduzenten auf, es ihnen gleichzutun.

Der Lkw fährt einerseits zum Stützpunkt des ungarischen Malteserordens, der eine Großküche für ukrainische Vertriebene betreut, und andererseits direkt an die ukrainisch-ungarische Grenze zu einer Lagerhalle der Diakonie. Von dort wird das Mehl mit dem örtlichen Bischof und seinem Diplomatenwagen in Kleinmengen direkt in der Ukraine an Bäckereien, Großküchen und Lebensmittelhändler verteilt.

„Mit dieser Spontanaktion helfen wir mit, das humanitäre Leid im Kriegsgebiet zu lindern. Wir können mit unserer Aktion rund 20.000 Menschen mit dringend benötigtem Mehl versorgen“, sagt Maximilian Hardegg und betont: „Für uns Landwirte gehört das Teilen zu unserem Berufsverständnis. Gerade in Krisenzeiten wird der Wert großer Betriebe sichtbar und ich bin sehr froh, dass wir mit den kirchlichen Einrichtungen ideale Partner gefunden haben.“ Ein zweiter Lkw war zu Wochenbeginn bereits in Vorbereitung.

