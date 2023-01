Großkadolz Gut Hardegg ruft zur Singvogelzählung ab 3. Februar auf

Lesezeit: 3 Min RH Red. Hollabrunn

Alexius & Maximilian Hardegg. Foto: Gut Hardegg/Florian Smetana

D as Gut Hardegg in Großkadolz bittet auch heuer – von 3. bis 19. Februar - gemeinsam mit dem Game Conservancy Deutschland und dem britischen Game & Wildlife Conservation Trust zur jährlichen europaweiten Vogelzählung „Big Farmland Bird Count“ inklusive einer Online-Schulung und einem Gewinnspiel. Teilnehmen können alle, denen das Wohl der Vögel am Herzen liegt.