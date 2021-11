Katzen getötet: Erschreckender Fall von Tierquälerei

Einen schrecklichen Fall von Tierquälerei haben Tierfreunde beim Rübenplatz in Großkadolz entdeckt. Vor einiger Zeit wurde dort eine etwa sechs Monate junge Streunerkatze, die sehr zutraulich war, gefunden und mit Futter versorgt. Bei der späteren Suche nach der jungen Katze, die in Sicherheit gebracht und kastriert werden sollte, bot sich einer Tierschützerin ein erschreckendes Bild.

Die Katze war offensichtlich bestialisch zu Tode gequält worden. Ein Auge ausgestochen, die ausgeschlagenen Zähne wurden auf dem Katzenrücken verteilt, das Fell war mit blauer Farbe besprüht.

Täter drohen bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe

„Wir konnten die Katze nur noch begraben. Was sind das für Menschen, die einem wehrlosen Tier so etwas antun?“, fragen sich die schockierten Tierschützer, die den Bericht über den Fall samt Fotos der NÖN zukommen ließen, um alle Katzenbesitzer zu warnen, die in der Nähe des Rübenplatzes wohnen.

Dass Tierquälerei strafbar ist und das mutwillige Töten eines Tieres mit bis zu zwei Jahren Freiheitsentzug bedroht ist, scheint manche Täter nicht abzuschrecken: Letzte Woche wurde in der Nähe eine weitere Katze mit ausgestochenem Auge gefunden.