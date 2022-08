Abfahrt gefordert: Schwerverkehr soll raus

Werbung

Leopold Mantler setzt sich mit anderen seit 2011 für eine eigene Abfahrt von der Horner Bundesstraße B 4 für seinen Ort ein. Er steht auf dem „Böhmerstraßl“, der Straße zwischen Großmeiseldorf und Minichhofen (L 1228), die früher die Bundesstraße kreuzte. Seit 2011 gibt es die Kreuzung nicht mehr, stattdessen eine Unterführung. Damit kommt man von Großmeiseldorf nicht mehr direkt auf die B 4.

Die NÖN fährt mit Leopold Mantler vom Böhmerstraßl über die Ziersdorfer B 4-Auffahrt nach Maissau. Dort wartet Herbert Zanitzer aus Großmeiseldorf. „Der ganze Verkehr geht durch Großmeiseldorf“, seufzt er und sorgt sich nicht zuletzt um die Schulkinder. Mit einer eigenen Abfahrt würde sich der Verkehr um ein Drittel verringern.

Ravelsbacher Projekt ließ Debatte aufflammen

Besonders der Lkw-Verkehr mache den Anwohnern zu schaffen. Mantler ließ auf eigene Kosten einen Plan für die geforderte Auf- und Abfahrt zwischen Großmeiseldorf und Minichhofen anfertigen. Er sammelte mehrere hundert Unterschriften dafür. Auch der jetzige Bürgermeister Hermann Fischer unterzeichnete als Großmeiseldorfer die Petition.

„Die Sache ging an die Landesregierung“, erzählt der Gemeindechef. Die Kosten seien auf 450.000 Euro geschätzt worden. Ziersdorf sollte die Hälfte mitfinanzieren, was aber nicht möglich gewesen sei.

Der Schwerverkehr setzt der Straße zwischen Großmeiseldorf und Minichhofen zu. Foto: Sylvia Stark

Im Zuge der Verbesserungsarbeiten der B 4-Abfahrt in Ravelsbach sei die Diskussion um eine Abfahrt in Großmeiseldorf wieder aufgeflammt, weiß Fischer. Mantler wundert sich: „In Ravelsbach hat man innerhalb von 500 Metern eine zweite Abfahrt gemacht. Durch die Lärmschutzwand, die man auf nur einer Seite aufgestellt hat, können die Rehe nicht mehr von der Straße runter.“

Auch die Gemeinde Ravelsbach würde von einer Abfahrt in Großmeiseldorf profitieren, gibt Fischer zu bedenken und würde sich freuen, wenn man den Schwerverkehr weg von der L 43 bekommen würde. „Dafür braucht es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, um eine bessere Verhandlungsposition zu haben.“

Das Böhmerstraßl ist durch den Schwerverkehr jedenfalls bereits in einem desolaten Zustand, es weist Löcher und Rillen auf. „Die Straße ist sogar eine Zumutung für Radfahrer“, sagt Herbert Zanitzer. Der Bürgermeister will in den nächsten Monaten eine Lösung finden.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.