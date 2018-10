„Es wird Tränen geben, fürchte ich, aber es geht nicht mehr“, sagt Veronika Bauer. Nur noch diese Woche, dann schließt sie ihre Greißlerei.

Seit Oktober vergangenen Jahres bemühte sie sich, eine Lösung zu finden, um das Geschäft zu erhalten. Vizebürgermeister Hermann Fischer, selbst Großmeiseldorfer, ist betroffen: „Es ist sehr traurig. Unserer Frau Bauer sind mit der Zeit einige Stammkunden abhandengekommen, wie zum Beispiel meine Eltern. Die haben bis zuletzt ausschließlich in der Greißlerei ihren Lebensmittelbedarf gedeckt.“

„Es gibt zwar eine spezielle Förderung, aber nur, wenn es das letzte Lebensmittelgeschäft in der Gemeinde ist.“Johann Gartner, Bürgermeister in Ziersdorf

Bauer erklärt: „Es sind in den letzten Jahren weniger Kunden geworden. Ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht: Was ist, wenn ein Gerät im Geschäft kaputt wird? Solche Extraausgaben trägt das Geschäft nicht. Bekäme ich meine reguläre Pension, wäre das kein so großes Problem.“

Sie wollte, nachdem sie bereits 40 Beitragsjahre bei der Pensionsversicherungsanstalt hatte, eben diese in Anspruch nehmen. Dafür ist Bauer aber noch zu jung, sie müsste finanzielle Einbußen hinnehmen: „Dann geht es sich wieder nicht aus …“

Versucht hat sie eine ganze Menge. Vom Bürgerservice in Wien wurde sie zum Bundeskanzleramt weitergeleitet, sie erkundigte sich bei der Wirtschaftskammer, fragte bei Politikern an – alles ohne Erfolg. „Ich habe eine ganze Mappe mit dem Schriftverkehr“, erzählt sie.

Natürlich wurde auch Bürgermeister Johann Gartner kontaktiert: „Es gibt zwar eine spezielle Förderung, aber nur, wenn es das letzte Lebensmittelgeschäft in der Gemeinde ist. Das ist bei uns nicht der Fall“, bedauert er, nicht helfen zu können.

„Ich mache das wirklich gerne, es hat mir immer Freude gemacht“, bekräftig Bauer, den Laden eigentlich nicht aufgeben zu wollen. Immerhin betreibt sie diesen seit Mai 1992. Die Greißlerin hat für ihre Kunden einiges investiert und beteiligte sich auch beim Ferienspiel.

Es gibt einen Tisch im Lokal, man sich auf ein Plauscherl zusammensetzen kann und einen Stehtisch, der beim NÖN-Besuch von einigen Herren genutzt wurde. Mit den Worten: „Entschuldigen Sie, ich muss mich um meine Leut‘ kümmern“, verabschiedete Veronika Bauer die Reporterin.