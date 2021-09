Nach über 100 Red Bull Flugtagen in 52 Ländern und neun Jahren Pause kehrt das Event am 26. September 2021 heim nach Wien. Der Red Bull Flugtag begeistert seit 1992 Millionen von Menschen rund um den Globus: Die Flugcrews stecken ihre ganze Kreativität in die Entwicklung eines selbstgebauten Fluggerätes und die Piloten setzen damit zum Abflug von einer sechs Meter hohen Rampe an.

Die kurze Pre-Flight-Choreo zählt genauso zur Gesamtwertung wie die Kreativität des Flugobjekts und die Strecke, die bis zur Notwasserung zurückgelegt wird. Und vielleicht wird in Wien ja der Weltrekord der Chicken Whisperer aus den USA übertrumpft, die mit ihrer Konstruktion 78,64 Meter weit geflogen sind.