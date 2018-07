In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Großnondorf sowie erstmals dem Roten Kreuz Hollabrunn ging in Guntersdorf auch heuer ein Kinder-Action-Day über die Bühne.

Knapp 40 Kids und zahlreiche Begleitpersonen erlebten einen spannenden und abwechslungsreichen Tag bei der Feuerwehr. An einer Station wurde mit der Zille gefahren, an einer weiteren ein Rettungsfahrzeug mit all seinen Utensilien kennengelernt. Beim Hilfeleistungsfahrzeug der FF Guntersdorf (HLF-A 2) durften die Gerätschaften ausprobiert werden. Das Inspizieren des Großnondorfer FF-Autos (HLF-W 1) war mit einem Staffellauf verbunden.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und in den Pausen stand eine Hüpfburg zum Austoben bereit. Für den buchstäblichen Höhepunkt des Tages sorgte die FF Retz, die mit ihrer Drehleiter vorbeikam und den mutigen Kindern einen Blick über ihre Heimat ermöglichte.

Abschließend verteilte Bürgermeister Roland Weber noch Urkunden sowie ein kleines Präsent in Form einer Taschenlampe an die Teilnehmer.