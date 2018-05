Felix Wiklicky (Wir für Retz) durchlöcherte in der Gemeinderatssitzung am vorigen Mittwoch die ÖVP mit Fragen, die Petra Schnötzinger zum Teil beantwortete. Drehpunkt war die Erneuerung der Neuen Mittelschule (NMS): Der Beschluss über Kreditaufnahme und Haftungsübernahme stand an.

4,5 Millionen Euro werden bei der Erste Bank und zwei Millionen Euro bei der Raika aufgenommen. „Die Haftung tragen die Gemeinden aliquot“, erklärte Schnötzinger, Gemeinderätin und Obfrau im NMS-Ausschuss. 6,5 Millionen nimmt man für die Generalsanierung des Mitteltrakts in die Hand: Die Kosten teilen sich die Gemeinden, aus denen Schüler in Retz unterrichtet werden.

„Das heißt nicht, dass wir das Budget zur Gänze ausschöpfen. Das ist auch nicht geplant.“Petra Schnötzinger

Gemeinderat Wiklicky hatte eine Reihe von Fragen, die sich hauptsächlich um die Kosten drehten. Welche Leistungen sind inkludiert?

Petra Schnötzinger: „Alles andere reden wir, wenn die Verschwiegenheitspflicht vorbei ist.“ | NOEN

Schnötzinger erklärte, dass die Entscheidung für ein Generalunternehmen gefallen ist. Man sei aber noch an eine Verschwiegenheitspflicht gebunden. „Dann können wir gern diskutieren.“

Grundsätzlich ist der Flügel mit der Kindergarten-Gruppe nicht in den Kosten enthalten, dafür aber Abstellplätze für Rad und Pkw. Der Turnsaal ist erst Thema, wenn feststeht, ob Retz die Landesausstellung ausrichten wird; vorgesehen ist dann eine Halle für Veranstaltungen und als Turnsaal.

Wiklicky kritisierte, dass die Kosten stets höher angesetzt werden. „Das heißt nicht, dass wir das Budget zur Gänze ausschöpfen. Das ist auch nicht geplant“, verwies Schnötziger auf ein Polster. „Alles andere reden wir, wenn die Verschwiegenheitspflicht vorbei ist.“

Felix Wiklicky: „Wo ist das Ende der Fahnenstange bei den Kosten?“ | NÖN-Archiv

„Wo ist das Ende der Fahnenstange bei den Kosten?“, hakte Wiklicky, selbst Mitglied im NMS-Ausschuss, nach. „Das darf ich nicht ausplaudern“, verriet Schnötzinger das nicht. „Es gibt eine Schätzung für den Turnsaal, aber es ist um Stillschweigen gebeten worden“, ergänzte Finanzstadtrat Roman Langer (ÖVP).

„Ich kann nicht irgendwelche Zahlen nennen, die ich nicht weiß“, führte Schnötzinger aus. Man wisse nicht einmal, ob der Turnsaal über die Stadtgemeinde oder Schulgemeinde gebaut werden soll. „Das ist noch nicht ausdiskutiert.“

Erste Kalkulation ohne Einrichtung

2,9 Millionen Euro: Diese Zahl war ursprünglich als Kostenpunkt genannt worden. Das kreidete Wiklicky ein weiteres Mal an. „Die Einrichtung zum Beispiel für Physiksaal und EDV-Raum ist dabei, das war bei den 2,9 Millionen nicht so“, erklärte Schnötzinger. „Wir begrüßen den Umbau“, betonte Wiklicky. Man wolle aber nicht weitere Kosten mittragen.

Die Mehrheit (ÖVP, SPÖ und die Grünen) stimmten für die Kreditaufnahme. Die fünf „Wir für Retz“-Mandatare enthielten sich ihrer Stimmen.