Etwa 400 Weidegänse sind es, die Doris Gschladt aus Großstelzendorf das ganze Gänseleben lang begleitet. Vom Schlüpfen bis zur Schlachtung. Normalerweise finden die Tiere reißenden Absatz, heuer ist die Vermarktung aber schwierig. Der zweite Lockdown, der vor allem die Gastronomie betrifft, „ist genau in die Gänse-Saison gefallen“, erinnert sich Gschladt, dass sich Verzweiflung breitmachte, als die Regierung die erneute Schließung der Lokale verkündete.

Christiane Fürst

Doch die Gschladts blicken nach vorne: In diesem Jahr werde eben der Ab-Hof-Verkauf genutzt, um Martini-Gansln für kleinere, private Runden zu verkaufen. Viele Kunden hätten nämlich während des ganzen Jahres gesehen, wie die Gänse leben, und deswegen der Familie ihr Vertrauen geschenkt. Erstmals habe sich auch eine Kooperation mit der Göllersdorfer Fleischerei Schwarzböck ergeben, über die sich die Bäuerin sehr freut: „Gerade in der Region müssen wir zusammenhelfen, wenn wir können.“

Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Doris Gschladt 400 Weidegänse ihr Eigen nennt? Vor zehn Jahren war die Großstelzendorferin auf der Suche nach einem passenden Tier für artgerechte Haltung. Im Waldviertel stieß sie auf die Weidegans. „Weil ich zuvor Legehendln hatte, konnte ich gut mit Geflügel umgehen.“

Ihre Familie habe sie bei dieser Entscheidung unterstützt. Zu Beginn kümmerte sie sich um 50 Gänse und ging damit ein Risiko ein. „Ich habe meinen Verwandten und Bekannten angedroht, dass sie alle eine Gans essen müssen, falls wir sie nicht anbringen können“, erinnert sie sich schmunzelnd an die anfängliche Ungewissheit. Mit den Jahren wuchs der Betrieb. Heute schnattern 400 Gänse auf den Weiden der Familie – und Gschladt wurde zur Obfrau der Gemeinschaft „Weinviertler Weidegans“.

Die NÖN besuchte eine der Weiden mitten in der Gänse-Saison. Die fremde Person sorgt für Aufregung in der Herde – und großes Geschnatter. Das Geflügel bleibt zusammen und weicht aus. Ein normales Verhalten der Federtiere, sagt Gschladt. Nur vereinzelt werden Fremde zur Herde gelassen, um die Ruhe der Tiere nicht zu stören. Die Bäuerin will den Menschen aber zeigen, wie die Gänse leben. Kinder sollen lernen, wie artgerechte Tierhaltung aussieht. Ihr ist wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Qualität in Österreich produziert wird und wie gut es den Tieren geht.

Dass die Gänse Gschladt vertrauen, zeigt sich, als sie sich ihr trotz der Unsicherheit langsam nähern. Dennoch kann die Großstelzendorferin nicht sagen, welche Gans von ihren beiden Kindern Lieselotte oder Frederick genannt wird. Unabhängig vom Geschlecht sehen die Tiere nämlich zu ähnlich aus. Besonders an den Gänsen ist, dass sie immer unterwegs und dynamisch sind – egal zu welcher Tageszeit. „Sie schlafen immer wieder eine Viertelstunde lang, aber sind dann gleich wieder fit. Dass sie irgendwo stundenlang liegen, gibt es bei ihnen nicht“, erklärt Gschladt, warum die Gänse ab und zu ihre Köpfe verstecken.

Die Familie begleitet die Gänse ein Leben lang, vom Schlüpfen bis zur Schlachtung; diese wird von der Familie selbst durchgeführt. Danach wird so viel wie möglich von der Gans verwertet: „Das Tier ist so hochwertig, da hat es sich auch verdient, dass man es hoch schätzt“, begründet die zweifache Mutter. Als Beispiel führt sie die Federn an: Die werden nämlich nach der Schlachtung getrocknet, gesammelt und zu österreichischen Qualitätsdaunen. Aufgrund der begrenzten Gänseanzahl der Mitglieder der Gemeinschaft Weidegans seien die produzierten Polster und Decken in limitierter Anzahl erwerblich.

Damit die Gänse im Glück leben können, erfüllen die Gschladts die Haltungsrichtlinien für Weidegänse und bieten den Tieren viel Abwechslung beim Futter: „Wir haben zum Beispiel eine spezielle Grassorte, wo auch Kräuter drinnen sind, das gefällt den Gänsen ganz gut. Auf einer anderen Weide haben wir nur Klee angebaut, also das ist unterschiedlich“, erklärt die Gänsemutter die auffallenden Grasbüschel auf dem Feld.