Orgelkonzert: Musik auf hohem Niveau bei freiem Eintritt

Österreich war im 17. Jahrhundert Zentrum einer beeindruckenden Instrumentalkultur. Virtuosen und Komponisten aus Süddeutschland, Schlesien, Böhmen und Mähren zogen in die großen österreichischen Städte, um ihr Können zu präsentieren und sich einen Namen zu erspielen. In diese Zeit lässt das Orgelkonzert am 10. September um 17 Uhr in der Pfarrkirche Großstelzendorf eintauchen.

„In dieser Musik verbindet sich harmonische Spekulation mit kühnem Witz und einer poetischen Virtuosität, deren Wagemut und Innovationsfreude bis heute verblüffen und faszinieren“, so Agnes Stradner, die im Konzert mit ihrer Barockgeige zu hören sein wird, geradezu beseelt. Die Mitgründerin und Konzertmeisterin des Bach Consort Wien wird gemeinsam mit dem Organisten des Stifts Klosterneuburg, Johannes Zeinler, auftreten.

„Da, wo Sprache womöglich an ihre Grenzen stößt, wo Sprache unverständlich wird, wo Schweigen im Vordergrund steht ​- da beginnt für mich Musik“, lautet Johannes Zeinlers Credo. Foto: Theresa Pewal

Als Instrument steht Zeinler in Großstelzendorf die Sonnholz-Orgel zur Verfügung. 1761 wurde sie von Gottfried Sonnholz, der zu den besten Wiener Orgelbauern des Hochbarock gehörte, errichtet. Unter anderem Werke von Georg Muffat, Heinrich Ignaz Franz Biber und Johann Joseph Vilsmayr werden zu hören sein. Ein bedeutendes Argument, das Konzert zu besuchen, könnte sein, dass man Musik auf hohem Niveau bei freiem Eintritt erleben kann.