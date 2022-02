"Wau!": Hündin Cora meistert Rechenaufgaben

Hundebesitzer Anton Schober stellt seinem Entlebucher Sennenhund Cora eine Rechenaufgabe: „Wie viel ist 6 minus 5?“ Cora legt den Kopf zur Seite, verweilt kurz und dann ein einmaliges lautes „Wau!“

Mehrere Rechnungen löst die vier Jahre alte Hundedame, als die NÖN den früheren Grüberner Feuerwehrkommandant Anton Schober und dessen Gattin Heimtraud im landwirtschaftlichen Anwesen in Grübern 39 besucht. Anton Schober hatte schon vor längerer Zeit in einer E-Mail an die NÖN vom „rechnenden Hund“ berichtet.

Im ersten Augenblick kommt wohl der Gedanke hoch: „Das ist alles antrainiert. Welcher Hund kann schon wirklich rechnen?“ Aber die Vielzahl an Rechenaufgaben, die Cora beim Besuch der NÖN gelöst hat, verwunderte doch sehr. Multiplikationen, Plus- und Minusrechnungen und zuletzt sogar Dividieren. Cora schreckt vor keiner Aufgabe zurück. Wohl auch deshalb, weil sie sich über Leckerlis ihres Herrchens freuen darf.

Heurigen-Gäste staunen

Die NÖN machte die Probe aufs Exempel und stellte Cora ebenfalls eine Frage: „Wie viel ist 7 minus 3?“. Cora überlegt kurz, dann viermal ein lautes „Wau!“ Aber auch über 100 kann Cora rechnen. Etwa „500 minus 497?“ - Dreimal bellen.

Warum Cora rechnen kann, kann Anton Schober nicht sagen. Irgendwann hat er ihr Rechenaufgaben gestellt und sie hat richtig „verbellt“. Auch im Heurigenlokal der Familie Schober zeigt Cora immer wieder ihre Rechenkünste. Und die Gäste staunen nur so.

