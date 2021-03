Die Grünen sind verärgert. Ein erneuter Anlauf zur umfangreichen Unterstützung der Kunst- und Kulturszene in der Gemeinde wurde im letzten Kulturausschuss von der Mehrheitspartei zum wiederholten Mal blockiert. „Dabei geht es vor allem darum, den Kulturtreibenden in diesen schweren Zeiten eine zusätzliche Plattform zu bieten, um den Kontakt zum Publikum aufrechtzuerhalten“, erklärt Grünen-Gemeinderätin Gabriele Bodei.

„Werden Künstler immer unterstützen“, betont Elisabeth Schüttengruber- Holly. ÖVP, ÖVP

Niemand wisse, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Es sei von großer Bedeutung, so Bodei, dass die Stadtgemeinde ein Signal der Wertschätzung setzt und den einzelnen Künstlern Möglichkeiten schafft, sich zu präsentieren. Sie könne die Argumentation der ÖVP nicht nachvollziehen, wonach die Kulturtreibenden bereits eine ausreichende Plattform über die Kulturvernetzung hätten und dass es in der Gemeinde ohnehin kaum Künstler gebe, die nicht auch ein anderes Einkommen hätten bzw. jene wenigen Kulturtreibenden, die von ihrer Kunst leben, bereits genügend Unterstützung erhalten würden.

Bodei argumentiert dagegen, dass Kulturtreibende einen wesentlichen Beitrag für das Wohlbefinden einer Gesellschaft leisten. Unabhängig davon, ob Künstler von ihrer Kunst leben oder nicht, gehe es um die generelle Bereitschaft, der Kultur auch in wirtschaftlich schweren Zeiten Platz und Raum zu geben. Dass die Kulturszene nun zumindest eine Plattform auf der Homepage der Gemeinde erhalten soll, sei für die Grünen ohnehin längst überfällig.

Hollabrunn habe seine Künstler immer unterstützt und werde das auch immer, betont die zuständige ÖVP-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly: „Bei den jährlich stattfinden Kulturfestivals sind immer heimische Künstler vertreten. Man denke an das Jahr 2020, als Werner Auer und seine Band oder Seven for Tea den Hauptplatz gerockt haben.“ Geplant waren eigentlich Auftritte von Harald Hauser, Sound Exit und Eggs Ray, alles Hollabrunner Musiker. Diese sollen heuer beim Musikfestival, sofern es stattfinden kann, nachgeholt werden.

„Weiters wird jährlich eine Förderung für Kulturschaffende und Kulturvereine von der Stadtgemeinde ausbezahlt, auch unabhängig von Corona“, so Schüttengruber-Holly.

Im Ausschuss habe Werner Auer als Betroffener und anerkannter Experte in der Kulturszene vorgeschlagen, jene Künstler zu unterstützen, die nur von ihrer Gage ihr Auskommen finden müssen. Um diese in Erfahrung zu bringen, wurde bei der Kulturvernetzung NÖ nachgefragt. „Das Ergebnis war, dass Werner Auer ein Betroffener sei, der unterstützt werden könnte. Schon im Ausschuss lehnte er dankend ab“, berichtet die ÖVP-Stadträtin. Auer habe weiters gemeint, dass Streaming-Lösungen nicht angestrebt werden. Daher sei man im Ausschuss so verblieben, die Homepage der Stadtgemeinde mit der Kulturvernetzung zu verlinken und auf Hollabrunner Künstler zuzugehen, wenn es Gelegenheit gibt, sich bei Veranstaltungen zu präsentieren.