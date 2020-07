Das Klimaschutzministerium investiert 40 Millionen für neue Radwege. Der Grüne appelliert, diese Chance zu nutzen.

„Seit 2008 gibt es in Hollabrunn ein Radverkehrskonzept, bislang wurden aber nur ganz wenige Maßnahmen daraus – etwa die Radfahrstreifen in der Wiener Straße – umgesetzt“, sagt Georg Ecker. Der Klubobmann der Grünen schwang sich nun einmal mehr auf sein Rad, um eine gute Anbindung in jede Katastralgemeinde und die Umsetzung des Konzepts zu fordern.

„Jetzt ist die beste Zeit, die Chance auf eine Finanzierungshilfe groß wie nie“, meint Ecker, „denn das Klimaschutzministerium investiert 40 Millionen für neue Radwege in ganz Österreich, eine Verzehnfachung des bisherigen Budgets.“ Länder, Städte und Gemeinden können seit 1. Juli 2020 Förderanträge einreichen. Der Bau von Radwegen mache gerade jetzt doppelt Sinn, verweist der Grün-Mandatar auf eine Aussage von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Am Rad kommt man sicher und gesund von A nach B. Und jeder Euro, der in einen Radweg investiert wird, fließt in die lokale Wirtschaft. Mit der Fahrradförderung schaffen wir in Österreich 18.000 sichere Arbeitsplätze.“

Ecker appelliert an den zuständigen ÖVP-Stadtrat Josef Keck, rasch zu handeln. Speziell die Verbindungen in die Katastralgemeinden seien den Grünen Hollabrunn schon länger ein Anliegen. Bereits im Vorfeld der Gemeinderatswahl letzten Jänner machten sie auf fehlende Verbindungen – etwa nach Sonnberg – aufmerksam. „Hier gibt es noch viel Potenzial, das endlich genutzt werden muss. Davon sind wir nach wie vor überzeugt.“

Neben der Alltagsnutzung sei zudem das touristische Potenzial von Radrouten lange nicht ausgeschöpft. „Wir hätten viele Ideen und sind gern bereit, aktiv an einer Umsetzung mitzuarbeiten“, betont Ecker.