Photovoltaik-Dach für den Parkplatz beim Kindergarten?

Es habe zwar lange gedauert und viele Anträge der Grünen im NÖ Landtag dazu benötigt, aber nun wird es auch in Niederösterreich eine Sonderförderung für Photovoltaik-Überdachungen von Parkplätzen in der Höhe von bis zu 1.000 Euro pro kWp geben, betont Ecker: „Die Gemeinde Hollabrunn muss zum Energie-Vorreiter werden und diese Chance nutzen, um in günstige Energie zu investieren.“

Er hatte in der Vergangenheit mehrmals auf diese Möglichkeit hingewiesen, vorerst ohne Erfolg. „Dabei profitieren wir doppelt: Einerseits wird der Parkplatz beschattet und andererseits wird mit den PV-Paneelen Strom erzeugt, der im besten Fall auch noch in eine lokale Energiegemeinschaft eingespeist wird“, sagt Ecker. Zudem benötige die PV-Anlage keine zusätzliche Fläche.

Ecker kündigt Antrag im Umwelt-Ausschuss an

„Der Kindergarten-Parkplatz ist wahrlich kein Aushängeschild angesichts der übermäßigen Bodenversiegelung dort. Ergreifen wir die Chance und führen diese Fläche zumindest einer Zweitnutzung zu“, appelliert der Grünen-Klubobmann, beim Kindergarten Josef Weisleinstraße zu starten. Im nächsten Umwelt-Ausschuss werde ein entsprechender Antrag folgen.

Das Gemeinde-Projekt solle auch Vorbildfunktion für Supermärkte haben. Seit Jahren wünschen sich die Grünen eine Doppelnutzung des Parkplatzes im KAUFein am Mühlenring. „Jetzt ist auch dort eine neue Chance gekommen, ein derartiges Projekt umzusetzen. Ich stehe persönlich den Betreibern gerne mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Ecker.

