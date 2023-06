Grüne mahnen Neue Pläne für Atomkraftwerk in Bezirksnähe: „Wachsam bleiben“

Das Atomkraftwerk Dukovany befindet sich in Tschechien, nur 31 Kilometer vor der österreichischen Grenze entfernt. Die vier Reaktorblöcken, etwa 100 km nördlich von Wien, gingen zwischen 1985 und 1987 ans Netz. Foto: ČTK

D as Damoklesschwert des Atomkraftwerks Dukovany, das nahe der Hollabrunner Bezirksgrenze liegt, bekommt einen neuen Schliff.Bei der Nuclear Energy Conference (NEC 2023) in Linz wurde bekannt, dass Tschechien offenbar nicht nur am Standort Temelin, sondern auch in Dukovany neue SMR, Small Modular Reaktors, errichten will, wie der Anti-Atom-Sprecher der Grünen, Martin Litschauer, berichtet.

„Wir müssen diese Projekte mit den Kleinreaktoren verhindern. Wie bereits zahlreiche Studien zeigen, werden diese die Menge an Atommüll pro kWh noch weiter erhöhen und die Atommüllproblematik ist auch in Tschechien weiter ungelöst und es droht sogar, dass die Atommülllager in Grenznähe zu Österreich errichtet werden sollen“, sagt Litschauer. Er hatte außerdem die Broschüre „Kernkraft – Kurzschluss im Klimawandel“ im Gepäck, die sich auch damit auseinandersetzt, dass zahlreiche Atomanlagen durch den Klimawandel bedroht sind. Außerdem räume die Broschüre „mit den Märchen der Atomindustrie auf“. „Es ist davon auszugehen, dass Tschechien versuchen wird, die genehmigten Atomstandorte dazu nutzen will, um solche Pilotprojekte umzusetzen“, fürchtet auch der Hollabrunner Grünen-Abgeordnete Georg Ecker. Bei einer UVP werde sich der Bund natürlich beteiligen, „das wird aber sicher noch länger dauern, falls die Projekte überhaupt eingereicht werden“, so Ecker. „Aktuell explodieren ja auch bei den anderen SMR-Projekten die Kosten.“ „Österreich kann und sollte Vorbild sein“ Seine Einschätzung sei, dass aufgrund der großen und immer weiter steigenden Kostenvorteile von Photovoltaik und Windenergie die SMR-Projekte kaum eine Rolle spielen werden. Man müsse dennoch wachsam bleiben. „Österreich kann und sollte hier auch Vorbild für unsere Nachbarn sein und ihnen zeigen, wie man günstig Sonnen- und Windstrom produzieren kann, damit man keinen teuren AKW-Strom mehr benötigt“, betont der Hollabrunner. Stichwort Atommüll: Der Prozess zu den Endlagern läuft, aktuell seien vier Standorte in Grenznähe im Gespräch, weiß Ecker. „Bei einer Standortwahl wird dann auch eine UVP notwendig werden. Wir verfolgen die Entscheidungen, derzeit gibt es noch nichts Konkretes.“ Und natürlich klage Österreich gegen die Taxonomie (wo Atomkraft als nachhaltig gebrandet wurde), damit hier keine Finanzierungsanreize geschaffen werden, unterstreicht Ecker.