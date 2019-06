Die Therme Laa, die Wein- und Radfahrregion Pulkautal und die Nordwestbahn wollen die Grünen Pulkautal künftig per Zug verbunden wissen. Landtagsabgeordneter Georg Ecker unterstützt die Initiative: „Wir wollen einen Tourismus-Impuls für das Pulkautal und Wochenendzüge auf der Strecke Zellerndorf-Laa.“

Grüner Wunsch: Pulkautal mit "Polt-Express"



Vorbild sei der „Reblaus-Express“, der Retz und Drosendorf in den Sommermonaten verbindet und jedes Jahr zahlreiche Radfahrer und Ausflügler in die Region lockt. Das Pulkautal, nicht erst seit den Verfilmungen der Polt-Romane als eine der schönsten Gegenden Niederösterreichs bekannt, würde von einem „Polt-Express“ profitieren, meinen die Grünen.

„Hier kann man die Seele baumeln lassen, kulinarisch bei den vielen Events und Heurigen den Hunger stillen, aber auch neue Freunde kennenlernen“, sagt Ecker. „Das Pulkautal ist ein Ort der Gemeinschaftlichkeit“, bringt Sarah Fuchs, Grünen-Aktivistin im Pulkautal, die Vorzüge der Region auf den Punkt.

„Die auf unsere Initiative hin deutlich verbesserten Wochenendverbindungen auf der Nordwestbahn bieten gute Voraussetzungen für diesen Tourismus-Impuls“, meint Ecker.



Radfahrer mögen das Pulkautal

Es sei jedenfalls erfreulich, dass das Pulkautal in den letzten Jahren zu einer Attraktion für Radfahrer wurde. Zahlreiche Nächtigungen in privaten Herbergen wie auch im JUFA-Hotel zeugen davon. „Trotzdem mangelt es vor allem am öffentlichen Verkehr“, klagt Fuchs.

Deshalb hofft sie, dass die Forderung nach einer Reaktivierung der Bahnstrecke erhört wird; vielleicht sogar wieder als vollwertige Bahnverbindung. „Das würde die Attraktivität des Pulkautals massiv steigern.“

Fuchs will alle Bürger und Parteien einladen, sich gemeinsam darum zu bemühen. Dass die Bahnstrecke als „Polt-Express“, also nach der Romanfigur von Alfred Komarek benannt werden sollte, verstehe sich von selbst. Rückmeldungen sind auch über die Facebook-Seite „Die Grünen Pulkautal“ erwünscht.