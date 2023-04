Guntersdorf bekommt dritte Kindergartengruppe

„Wir machen alles für die Familien, was geht, und sind Vorreiter. Das kostet viel Geld, aber das ist es uns auch wert“, sprach ÖVP-Bürgermeister Roland Weber in der Gemeinderatssitzung über die Kinderbetreuung in Guntersdorf. Auf der Tagesordnung stand die Schaffung einer dritten Kindergartengruppe.

Im Rechnungsabschluss 2022 schlagen sich 75.000 Euro mehr für die Betreuung nieder als noch 2021. „Insgesamt sind es um die 260.000 Euro, die wir jetzt für die Betreuung von Kindern bis zehn Jahre aufwenden“, erzählt der Bürgermeister im NÖN-Gespräch. Hier eingerechnet seien bereits Personalkosten und diverse Schulumlagen.

Mit September 2024 wird die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ schlagend. Kindern ab zwei Jahren ist damit ein fixer Platz in einem Kindergarten garantiert; für Kinder von null bis sechs Jahren ist die Betreuung am Vormittag kostenlos; die Nachmittagsbetreuung soll flächendeckend ausgebaut sein, Öffnungszeiten werden verlängert; die Gruppengrößen werden verringert, ebenso wie die Schließtage. Gerade Letzteres ist für Guntersdorf kein Problem, denn: „Wir haben jetzt schon keinen Schließtag im Sommer“, berichtet der Gemeindechef. Nur in den Osterferien und zu Weihnachten sei der Kindergarten geschlossen.

„Wir stellen sicher keine Container auf!“

Nun musste der Gemeinderat eine dritte Kindergartengruppe beschließen. „2025 haben wir 16 Kinder Überhang“, informierte Weber. Die Räumlichkeiten dafür seien vorhanden, werden aber erst Anfang Mai von der Bezirkshauptmannschaft begutachtet, zwei Optionen stehen zur Wahl. Aber: „Wir stellen sicher keine Container auf“, wehrt sich Weber gegen eine solche Lösung.

Die Guntersdorfer Mandatare stimmten alle für die dritte Kindergartengruppe. „Dass wir auch Null- bis Zweijährige am Vormittag kostenlos betreuen sollen, lässt mir keine Ruhe“, machte sich FPÖ-Gemeinderat Rudolf Grötzer nach der Abstimmung Gedanken. Denn Bund und Land würden ihre Beschlüsse immer auf die Gemeinden abwälzen. „Wir müssen ein Zeichen setzen. Wir haben ja irgendwann kein Geld mehr!“, meinte er und fragte vorwurfsvoll: „Wem fällt so etwas ein?“ Darauf antwortete Weber trocken: „Deinem Koalitionspartner …“

