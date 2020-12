Er sei verwundert, sagt LS-Gemeinderat Andreas Fischer. Im Vorfeld der kommenden Gemeinderatssitzung sei man informiert worden, dass ein 1:1-Tausch eines Gemeindegrundes mit einem annähernd gleich großen Privatgrundstück geplant ist. Bei näherer Betrachtung würden sich jedoch Fragen auftun. Denn das Gemeindegrundstück in der Aumühlgasse (gegenüber der Behinderteneinrichtung "Sonnendach") sei rund 2.500 Quadratmeter größer und als Bauland gewidmet; das einzutauschende Grundstück liegt im Gewerbegebiet am Stadtrand und ist als Freihaltefläche gewidmet.

"Dieses Geschäft ist aufgrund der unterschiedlichen Grundpreise derart zum Nachteil der Gemeinde, dass diese nach unseren Recherchen dadurch rund 100.000 Euro verliert", so Fischer. Dass der Beschluss noch dazu im nicht öffentlichen Teil der Sitzung gefällt werden soll, werfe auf den Vorgang zudem kein gutes Licht. "Wenn es sich lediglich um einen reinen Tausch ohne Geldfluss handelt, gibt es ja nichts Vertrauliches, das nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden soll", meint die Bürgerliste, die mehr Transparenz fordert und sich einsetzen will, dass der Tagesordnungspunkt jedenfalls im öffentlichen Teil der Sitzung behandelt wird.

"Wenn schon ein Tausch notwendig ist, dann muss dieser auch wertmäßig ausgeglichen sein", sagt LS-Gemeinderat Peter Tauschitz. "Dass der Eigenbedarf dieser Fläche seitens der Gemeinde - wie beispielweise als Veranstaltungsfläche für einen Zirkus oder für Stellplätze bei Veranstaltungen - nicht geprüft wurde, hat zusätzlich den Anschein, dass dieser Vorgang sehr kurzfristig gedacht ist und überhastet auf die Tagesordnung gestellt wurde."

"Gegenwind war zu erwarten"

Der ÖVP-Vizebürgermeister, Finanz- und Sportstadtrat Kornelius Schneider, verteidigt die Entscheidung als "im Großen und Ganzen vernünftigste Transaktion". Dass diese nicht ohne Gegenwind über die Bühne gehen würde, sei jedoch zu erwarten gewesen.

Klar sei jedenfalls, dass die Bauland-Fläche in der Aumühlgasse auf Sportfläche/Tennishalle rückgewidmet wird und damit auch nur für diesen Zweck nutzbar sein wird. Die Hochspannungsleitung über dem Grundstück und die unmittelbar angrenzende Bahn seien zudem Abwertungsgründe. "Vorher hat sich kein Mensch dafür interessiert", betont Schneider.

Umgekehrt erhält die Gemeinde knapp 10.000 Quadratmeter landwirtschaftlich genutzte Fläche, mit der das aufstrebende Gewerbegebiet erweitert werden kann. Was die Opposition mache, sei ein Zahlenspiel, so der Vizebürgermeister, der bekräftigt: "Ich denke, dass der Schritt der richtige ist. Es ist keine Misswirtschaft oder Verschwendung von Gemeindevermögen."

Für Zirkus wird sich ein Platz finden ...

Die Tennishalle sei eine enorme Aufwertung für die Sport- und Schulstadt Hollabrunn. An einer Pachtlösung wäre der Projektwerber nicht interessiert gewesen und die derzeit noch laufende, aufgrund der Coronakrise mögliche Investitionsprämie sei ebenfalls ein wesentlicher Grund, die Tennishalle genau jetzt auf Schiene zu bringen.

Auf die Fläche im Gewerbegebiet hätte die Gemeinde sonst nie eine Chance gehabt, erklärt der Vizebürgermeister. Natürlich hätte auch dort das Projekt umgesetzt werden können. Aber, so Schneider: "Ich wollte keinen Tennisplatz mitten im Industriegebiet." Die Lage beim künftige Bildungscampus sei ideal.

Und der Circus Pikard, der dort in der Aumühlgasse sonst sein Sternenzelt aufschlägt? "Da werden sich Wege finden", ist der ÖVP-Vize ganz sicher.