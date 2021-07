Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung fällten die Retzer Mandatare den einstimmigen Beschluss, dass die Stadtgemeinde wieder am Auditprozess zur Zertifizierung als familienfreundliche Gemeinde teilnehmen wird.

Ziel ist es, vorhandene familienfreundliche Maßnahmen in der Gemeinde zu identifizieren und den Bedarf an weiteren zu ermitteln. „Unter Einbindung aller Generationen und Fraktionen entwickelt eine Projektgruppe individuell und bedarfsorientiert neue Maßnahmen zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit“, erläutert VP-Stadträtin Claudia Schnabl.

Ein Projekt für alle

Dabei sollen Kinder und Jugendliche ebenso eingebunden sein wie Familien, Singles und ältere Menschen. Generationenübergreifende Projekte werden angestrebt.

Die gesetzten Ziele sind innerhalb von drei Jahren umzusetzen. Nach positiver Begutachtung durch eine externe Zertifizierungsstelle wird die Gemeinde – im Fall des Erfolges – vom zuständigen Bundesministerium mit einem staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet.

„Das Gütezeichen als familienfreundliche Gemeinde erhöht die Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und Wirtschaftsstandort. Es trägt dazu bei, dass sich vermehrt Familien mit Kindern in der Gemeinde ansiedeln, und sendet ein positives Signal weit über die Gemeindegrenzen hinaus“, ist Schnabl überzeugt.

Zusätzlich zu dieser Zertifizierung möchte Retz das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ erlangen. Dafür müssen speziell kinderrechtsrelevante Akzente gesetzt werden.

Stadträtin Schnabl wird die Prozesse als Ansprechperson begleiten. Es ist geplant, dass im Sommer bereits der erste Fragebogen an die Bevölkerung verteilt wird; im Herbst sollen Workshops starten. Wer Interesse hat, in der Projektgruppe mitzuarbeiten, kann sich am Stadtamt Retz oder sich direkt bei der Stadträtin melden.